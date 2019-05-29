Человеку, который постоянно работает дома или в офисе, зачастую хочется сменить обстановку, чтобы повысить продуктивность труда. Одно из самых популярных мест для удаленной работы - коворкинг. Это помещение, где можно проводить деловые встречи или создать себе удобное рабочее место. В Екатеринбурге, как оказалось, спрос на аренду таких площадей превышает предложение в 18 раз.

При этом, как подсчитали эксперты "Авито Недвижимость", за последние два года цена аренды рабочего места в коворкингах снизилась на 42 процента - в среднем до 7916 рублей в месяц. В то же время по России в целом ставка выросла на 62 процента. Руководители уральских коворкингов рассказали "РГ", что происходит на этом рынке.

- У нас арендуют места программисты, дизайнеры, менеджеры и юристы, а также предприниматели. Коворкинг становится для них удобной стартовой площадкой. Например, среди наших резидентов - команда, которая занимается производством и продажей протеиновых порошков и других продуктов спортивного питания. На наших глазах их бизнес развивается, - рассказывает Виталий Скакун, управляющий партнер коворкинга "Комбинат".

Подобные площадки работают по принципу шеринговой экономики, то есть коллективного использования товаров и услуг (от английского share - "делиться"). Такой подход позволяет людям не привязываться к собственности и платить за ресурсы только тогда, когда они действительно нужны, считает управляющий. По его наблюдению, клиентами в основном становятся люди, особенно ценящие мобильность.

- Помимо рабочего пространства коворкинги предлагают мероприятия, которые резиденты (постоянные клиенты) могут посещать без оплаты. Ведь наша цель - собрать единомышленников и завести новые связи, - делится мнением Ксения Лемеш, руководитель коворкинга Free People. - Средняя стоимость рабочего места в нашем коворкинге на семь процентов ниже цены, приведенной в исследовании "Авито". К слову, в этом году у нас цены частично выросли, например, переговорные комнаты подорожали почти в два раза.

Коллективный подход позволяет не привязываться к собственности и платить за ресурсы, когда они действительно нужны

В Екатеринбурге средняя ставка аренды рабочего места в коворкинге варьируется от 5 до 12 тысяч рублей в месяц. На нее влияют обустройство пространства и местоположение - чем удаленнее от центра, тем выше арендная плата. Играет роль и длительность посещения, выбранная клиентом: день работы в коворкинге со своей техникой стоит 500 рублей, а если арендовать фиксированное рабочее место на месяц, выйдет, конечно, дешевле.

- Мы нашли оптимальное соотношение спроса и предложения и выяснили, что активнее всего люди посещают коворкинг с октября по март. Фрилансеры обычно арендуют рабочее место на один день, так как любят чередовать работу в коворкинге и кофейнях, а стартаперы сразу оплачивают месяц. В среднем наш коворкинг посещают более 30 человек в день, - рассказывает Ольга Жданович, директор коворкинга в Ельцин-центре.

Кстати, по словам Виталия Скакуна, именно в Екатеринбурге появился первый в России коворкинг - еще в 2008 году.

- Затем открылись "Кавардак", "Соль". Эти проекты опередили свое время, потому что многим до сих пор кажется странным снимать отдельное рабочее место. Но благодаря распространению формата удаленной работы мода на коворкинги растет, к тому же их гораздо выгоднее снимать, чем целый офис, - рассуждает эксперт.

Число коворкингов увеличивается с каждым годом, и их руководители отмечают: цена не является инструментом привлечения резидентов, ведь клиенты в первую очередь ценят комфортные рабочие условия, локацию и сервис. Интересно, что среди постоянных арендаторов не только фрилансеры, но и компании, которые таким способом оптимизируют затраты на сервис, ведь здесь площадка предоставляется с полным набором услуг.