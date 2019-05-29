В Югре заведующая детсадом уволилась из-за стриптиза трехлетней давности

В Сургуте заведующей детским садом пришлось оставить свой пост после того, как в СМИ и соцсетях появился ролик трехлетней давности, на которой запечатлен эротический танец аниматора в актовом зале дошкольного учреждения.

На видео стриптизер танцует с одной из женщин, находящихся помещении. В комментариях под записью предположили, что это руководительница детсадом.

"После резонанса заведующая написала заявление об увольнении по собственному желанию", - подтвердил агентству ТАСС советник главы города Александр Оверчук.

Сейчас администрация проводит служебную проверку в связи с появлением ролика.