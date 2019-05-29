В Свердловской области обнаружили крупнейший изумруд XXI века

Минерал обнаружили на "Мариинском прииске" - единственном в России месторождении изумрудов. Считается, что это самая большая находка за последние 30 лет.

В 1990 году рабочие обнаружили изумруд весом более двух килограммов, и с тех пор самым большим был камень весом 1,54 килограмма, который нашли в 2018 году. Вес драгоценного камня, найденного сейчас, - 1,6 килограмма. Его подняли из шахты с глубины 260 метров. "Редкий экземпляр изумруда подняли работниками очистного забоя, минуя технологический процесс, практически в первозданном виде - грани ровные, оконтурены слюдяной рубашкой, - объяснил гендиректор Мариинского прииска Евгений Василевский.

По цвету эксперты отнесли минерал ко второй категории - "зеленый", по сорту причислили к третьей - на камне есть природные трещины. Находкой уже заинтересовались покупатели. Изумруд планируют продать вместе с россыпью добытых на прииске драгоценных камней за 32 миллиона рублей. Вырученные средства направят на развитие производства, а бригаде рабочих, которые сделали находку, дадут премию.