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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Зеленое сокровище

В Свердловской области обнаружили крупнейший изумруд XXI века
Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
Минерал обнаружили на "Мариинском прииске" - единственном в России месторождении изумрудов. Считается, что это самая большая находка за последние 30 лет.

В 1990 году рабочие обнаружили изумруд весом более двух килограммов, и с тех пор самым большим был камень весом 1,54 килограмма, который нашли в 2018 году. Вес драгоценного камня, найденного сейчас, - 1,6 килограмма. Его подняли из шахты с глубины 260 метров. "Редкий экземпляр изумруда подняли работниками очистного забоя, минуя технологический процесс, практически в первозданном виде - грани ровные, оконтурены слюдяной рубашкой, - объяснил гендиректор Мариинского прииска Евгений Василевский.

Фото: Пресс-служба компании АЛРОСА
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По цвету эксперты отнесли минерал ко второй категории - "зеленый", по сорту причислили к третьей - на камне есть природные трещины. Находкой уже заинтересовались покупатели. Изумруд планируют продать вместе с россыпью добытых на прииске драгоценных камней за 32 миллиона рублей. Вырученные средства направят на развитие производства, а бригаде рабочих, которые сделали находку, дадут премию.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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