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Рубрика: В мире

Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35

Власти США всерьез рассматривают возможность приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Это связано с позицией Анкары по поводу приобретения у России зенитных ракетных систем С-400.

Такую информацию в среду распространило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, пишет ТАСС. Ранее министр ВВС США Хезер Уилсон заявляла, что США продолжают тренировать турецких пилотов на авиабазе Люк (штат Аризона). При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне сомневаются в возможности передачи истребителей Турции, "имеющей С-400, который был создан для того, чтобы пытаться наносить поражение" этим и подобным им самолетам.

Фото: Turkish Defense Ministry via AP
Российские специалисты займутся установкой С-400 в Турции

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. Вашингтон, предпринимая активные попытки не допустить покупки С-400, не раз уже заявлял Анкаре, что может отказать в продаже F-35.

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган много раз заявлял, что Анкара не откажется от приобретения российских комплексов С-400, несмотря на сильное давление западных партнеров.

F-35 - многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

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