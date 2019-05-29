РФ опробует систему электронного голосования в сентябре

Правительство автоматизирует сбор сведений для федерального регистра избирателей. Электронное волеизъявление в ближайший Единый день голосования может стать частью этого эксперимента.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило правительству на заседании концепцию создания национальной системы управления данными (НСУД). Это часть большой национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и конкретного ее проекта по цифровому государственному управлению. "Речь идет о создании умной платформы, которая систематизирует информацию из множества государственных систем, реестров и баз данных", - пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава Минкомсвязи Константин Носков, сославшись на мнение экспертов, назвал данные новой нефтью. "Как и традиционной, этой новой нефти у нас много", - заметил он.

- И она тоже, как и обычная нефть, может быть грязной, - сказал глава правительства.

- Это правда, - согласился министр. - Поэтому мы и должны описать, структурировать эти данные, определить правила доступа к ним. Нужно выстроить систему, которая позволила бы и властям, и бизнесу, и каждому гражданину начать добывать эту новую нефть.

Сейчас насчитывается более 800 таких информационных ресурсов, информация разбросана по разным базам данных разных ведомств. "Сведения, которые располагаются сейчас в государственных ресурсах и обновляются недостаточно быстро, и не вполне отражают реальную ситуацию, - констатировал премьер. - Поэтому мы создаем НСУД, чтобы в едином формате описать данные, сосредоточенные в государственных информационных ресурсах". Физического объединения баз данных не требуется, главное - их совместимость. "Здесь просто порядок нужно навести", - считает Медведев.

Константин Носков признал, что содержащиеся в важнейших государственных ресурсах сведения зачастую недостоверны, устарели или просто некачественные. Национальная система управления данными призвана повысить качество и доступность государственных данных. "Необходимо определиться, в каких информационных системах будут находиться эталонные данные и обеспечить привязку других систем с ними", - рассказал министр.

Полностью система должна заработает в 2022 году, рассчитывает премьер-министр. Для этого до конца года необходимо провести подготовительную работу и ряд экспериментов, в том числе по формированию федерального регистра избирателей. Сегодня в стране и за ее пределами зарегистрировано около 110 миллионов россиян, имеющих право голоса. При этом регистр ведется путем физической передачи сведений на машиночитаемых или даже бумажных носителях от нескольких ведомств, после чего они сводятся органами местного самоуправления, подчеркнул глава Минкомсвязи. Результатом же эксперимента станет автоматический сбор сведений для федерального регистра избирателей из имеющихся информационных ресурсов.

Избирательная система в скором времени пройдет еще одно испытание - электронным голосованием. "Совместно с ЦИКом будет апробирован механизм электронного голосования. Есть планы провести подобный эксперимент в сентябре, в Единый день голосования", - напомнил Дмитрий Медведев.

Второй эксперимент в рамках НУСД касается создания цифрового профиля гражданина. "Он позволит человеку передавать юридически значимую информацию о себе в государственные органы и даже бизнесу, например, для целей ипотечного кредита", - заявил министр Носков.

Третий "пилот" проведут с федеральной информационной адресной системой. Сегодня адресная информация содержится в разных ведомствах, и необходимо обеспечить ее актуальность и однозначность адресных сведений.

Кроме того, в трех регионах "обкатают" механизм создания паспортов муниципальных образований, а также экспериментом предусмотрено создание цифровой аналитической платформы для снижения отчетной нагрузки и упрощения процесса сбора статистических данных, чтобы исключить дублирование собираемой информации.

Весь эксперимент, заявил глава Минкомсвязи, планируется завершить до II квартала 2020 года.