Россия ответила на обвинение США по ядерному оружию

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал безответственным заявление Вашингтона о якобы проводившихся Россией тайных ядерных испытаниях.

Ранее о том, что Россия якобы секретно проводит испытания ядерного оружия заявил глава Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли, о чем сообщила газета The Wall Street Journal.

"Более безответственного заявления сделать просто невозможно", - отреагировал Шаманов, которого цитирует "Интерфакс".

Он подчеркнул, что невозможно проводить ядерные испытания тайно при той технике, которая сегодня контролирует эти процессы.

Такого рода высказывания говорят лишь о том, что в США идет системное падение профессионализма среди военных, а конкретно глава американской разведки занимается не тем делом, сделал вывод глава комитета.



