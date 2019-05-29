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29.05.2019 17:26
Рубрика: Экономика

Хамон оставят в чемодане

Данкверт против тотального запрета на ввоз мясных продуктов
Текст: Евгений Гайва
Полного запрета на ввоз мясных и молочных продуктов для личных нужд не будет, да он и не нужен, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Запрещать колбасу, сало, сыр и прочую снедь будут только из стран, где бушует африканская чума свиней (АЧС).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минсельхоз уже подготовил такой законопроект, он проходит экспертизу. "До абсурда доходить не надо, нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. А на остальные не вводить", - пояснил Данкверт после заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе (цитата по РИА "Новости").

Так что страхи по поводу тотального контроля багажа въезжающих в Россию граждан и изъятия запрещенных товаров были преувеличены. В минсельхозе пояснили: никаких новых ограничений и запретов не вводится, ограничения уже действуют в Евразийском экономическом союзе ЕАЭС с 2010 года. Но в СМИ продолжали обсуждать возможные конфискации хамона и пармезана. А тем временем нашлись и другие гораздо более популярные продукты, ввоз которых могут ограничивать. "Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье", - привел пример глава Россельхознадзора.

Так что можно ввозить? Любые мясные или молочные продукты до пяти килограммов. Колбасу и сало, сосиски и сардельки, сыр в этих пределах отбирать не будут. Россиянам в целом мяса хватает и дома. Разве что хамон привезут. Но этот деликатес по вкусу не более двум процентам россиян, подсчитали эксперты. Хамон стоит примерно четыре тысячи рублей за кило, закупать его под завязку на 20 тысяч будут немногие.

Но ввоз мясной продукции "для себя" могут полностью запретить из стран с неблагополучной ситуацией по АЧС. Стран ЕАЭС это не касается. Принимать решение о введении запрета будет Россельхознадзор.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Запрет на ввоз мясной продукции
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