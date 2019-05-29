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29.05.2019 21:55
Рубрика: Власть

Россия соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний

Текст: Юрий Когалов

Россия соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя слова американского генерала Роберта Эшли о якобы проводящихся в нашей стране испытаниях.

"Мы с конца 80-х годов в добровольном, одностороннем порядке установили мораторий на проведение ядерных испытаний. Мы его соблюдаем", - цитирует дипломата ТАСС.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
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Он также напомнил, что США до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ, и нынешняя администрация также не собирается этого делать. "Более того, Вашингтон принял решение держать свои ядерные полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний. Теперь, чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию", - отметил Ульянов. И усомнился в том, что "этот нечистоплотный прием сработает".

Он обратил внимание, на слово "возможно", которое в своем заявлении использовал генерал. "Нечто подобное мы слышали в связи с делом Скрипалей - "вероятно", "весьма вероятно". Из уст официального лица подобные заявления звучат крайне несолидно", - цитирует дипломата РИА Новости. Ульянов сравнил это с "дымовой завесой" и предположил, что налицо "попытка отвлечь внимание от деструктивной линии самих США в отношении ДВЗЯИ".

Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший заявил, что Россия, возможно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания.

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