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Текст:   Ольга Игнатова: 
13:01 29.05.2019

Россияне стали чаще устанавливать границы земельных участков

В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали, что россияне стали внимательнее относиться к защите своих земель и чаще определять границы участков.
Женщина на дачном участке в деревне Маврино Москвоской области. Фото: Владимир Песня/РИА Новости Женщина на дачном участке в деревне Маврино Москвоской области. Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Женщина на дачном участке в деревне Маврино Москвоской области. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В первом квартале этого года число земельных участков с установленными границами выросло более чем на 300 тысяч. Всего в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 33,6 миллиона участков с установленными границами. Это 56% от всех земельных наделов в стране.

Фото: РИА Новости
Что делать, если сосед поставил свой забор на вашем участке

Как отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова, физические лица стали проводить межевание земель. Возможно потому, что это помогает собственникам избежать разногласий с соседями и повышает прозрачность сделок с недвижимостью.

На данный момент больше всего разграниченных участков а Санкт-Петербурге, Севастополе, Башкортостане, Бурятии, Калининградской и Мурманской областях, Еврейской автономной области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Для определения местоположения границ земельного участка правообладателю необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит межевой план. Для государственного кадастрового учета в связи с уточнением описания местоположения границ земельного участка необходимо представить в Росреестр соответствующее заявление и межевой план. Внесение в ЕГРН сведений о границах объекта недвижимости производится бесплатно.

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