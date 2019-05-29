Россияне стали чаще устанавливать границы земельных участков

В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали, что россияне стали внимательнее относиться к защите своих земель и чаще определять границы участков.

В первом квартале этого года число земельных участков с установленными границами выросло более чем на 300 тысяч. Всего в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 33,6 миллиона участков с установленными границами. Это 56% от всех земельных наделов в стране.

Как отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова, физические лица стали проводить межевание земель. Возможно потому, что это помогает собственникам избежать разногласий с соседями и повышает прозрачность сделок с недвижимостью.

На данный момент больше всего разграниченных участков а Санкт-Петербурге, Севастополе, Башкортостане, Бурятии, Калининградской и Мурманской областях, Еврейской автономной области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Для определения местоположения границ земельного участка правообладателю необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит межевой план. Для государственного кадастрового учета в связи с уточнением описания местоположения границ земельного участка необходимо представить в Росреестр соответствующее заявление и межевой план. Внесение в ЕГРН сведений о границах объекта недвижимости производится бесплатно.