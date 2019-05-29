Россиянка Потапова проиграла Вондроушовой на "Ролан Гаррос"

Россиянка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий раунд Открытого чемпионата Франции - грунтового турнира "Большого шлема".

Во втором раунде 18-летняя теннисистка, которая успела выбить из сетки экс-первую ракетку мира немку Анжелику Кербер, уступила сопернице из Чехии Маркете Вондроушовой со счетом 4:6, 0:6.

Следующий матч Вондроушова проведет против испанки Карлы Суарес-Наварро, посеянной на турнире под 28-м номером.

Уточним, что Потапова пока не покидает Париж. Она также выступает в парном разряде с украинкой Даяной Ястремской.