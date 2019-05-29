Новости

Имеющиеся на вооружении РФ крылатые ракеты станут гиперзвуковыми 18:44
МИД РФ: Тегеран не требует от США ничего противоречащего ядерной сделке 18:26
У берегов Крыма предложили отменить пограничный режим 18:26
Раскрыт секрет 1000-летнего мавзолея славянского князя 18:18
В Таиланде открыли два новых вида мегарапторов 18:16
Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьер-министра Чехии 18:15
Россиянка Потапова проиграла Вондроушовой на "Ролан Гаррос" 18:14
В Петербурге на десять лет продлили программу реновации 18:14
В Татарстане шесть пассажиров маршрутки пострадали в ДТП 18:12
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года 18:10
В СК РФ выяснят обстоятельства нападения на россиянина в Косове 18:01
WWF запустил прямую трансляцию разложения пластиковой бутылки 17:59
Во Франции в таинственном некрополе нашли 5600-летние останки 17:36
Названы простые продукты, помогающие избавиться от головной боли 17:34
На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века 17:34
Во Владикавказе на фестивале "КиноБарс" покажут 19 фильмов 17:31
Авторы "Игры престолов" объяснили сцену с Арьей и Королем Ночи 17:20
В Haval назвали дату старта серийного производства на заводе под Тулой 17:07
Где в Москве попробовать самые необычные блюда 17:05
Появилось фото обновленного Renault Duster для России 17:04
В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора 16:57
Юрий Мороз экранизирует роман "Угрюм-река" для Первого канала 16:55
Эксперты назвали десятку самых проблемных подержанных машин 16:46
Создателей "Игры престолов" потребовали выгнать из "Звездных войн" 16:42
Найденный под Владимиром клад археологи оценили в 3,5 млн рублей 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
29.05.2019 18:14
Рубрика: Спорт

Россиянка Потапова проиграла Вондроушовой на "Ролан Гаррос"

Текст: Анна Козина

Россиянка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий раунд Открытого чемпионата Франции - грунтового турнира "Большого шлема".

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Кудерметова вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Во втором раунде 18-летняя теннисистка, которая успела выбить из сетки экс-первую ракетку мира немку Анжелику Кербер, уступила сопернице из Чехии Маркете Вондроушовой со счетом 4:6, 0:6.

Следующий матч Вондроушова проведет против испанки Карлы Суарес-Наварро, посеянной на турнире под 28-м номером.

Уточним, что Потапова пока не покидает Париж. Она также выступает в парном разряде с украинкой Даяной Ястремской.

Карен Хачанов продолжит борьбу на чемпионате "Ролан Гаррос"
Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За "пьяное" ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало
Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении "дачной амнистии"
Рада 25 апреля может рассмотреть закон об импичменте президента