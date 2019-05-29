Российские космонавты повесили портрет Алексея Леонова на борту МКС

During today's spacewalk, cosmonauts Oleg Kononenko and Alexey Ovchinin commemorated Russia's first spacewalker Alexei Leonov, who turns 85 on Thursday. #AskNASA | https://t.co/xbPpvU95Bq pic.twitter.com/YorZJScWOY — Intl. Space Station (@Space_Station) 29 мая 2019 г.

Российские участники МКС Олег Кононенко и Алексей Овчинин начали свою миссию в открытом космосе с поздравления прославленному коллеге Алексею Леонову.

Завтра, 30 мая, первому человеку, вышедшему за борт космического корабля, исполнится 85 лет. И в честь этой даты на борту МКС теперь красуется портрет самого Леонова.

Любопытно, что космонавты вышли в космос в скафандрах со специальными стикерами. На одном написано "Леонов №1", на втором - "С Днем рождения, Алексей Архипович!"

Впрочем, этими приятными хлопотами работа Кононенко и Овчинина не ограничится. Всего им предстоит провести за бортом МКС 6 часов.