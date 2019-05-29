С июня вступают в силу новые виды завещаний по наследству

Вековые коллизии развития наследственных отношений проследил в своей книге председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников.

Презентация его нового труда по наследственному праву состоится в четверг, 30 мая, в редакции "Российской газеты". В ней принимают участие видные юристы, общественные деятели, студенты и преподаватели вузов, журналисты, многие известные в стране люди.

Те, кто уже успел познакомиться с содержанием "Наследственного права", отмечают особенность нового издания книги - она вобрала в себя все новейшие законы и другие документы, регулирующие сферу наследственных отношений. Особый интерес вызывают новеллы, которых прежде вообще не было в нашем законодательстве. Это совместные завещания супругов и наследственные договоры, вступающие в силу с 1 июня, а также уже действующие наследственные фонды. Учитывая, что эти новые формы наследования еще мало знакомы читателям, мы попросили автора законов Павла Крашенинникова разъяснить их суть.

Павел Владимирович, закон о посмертных наследственных фондах вступил в силу с 1 сентября прошлого года. У нотариальных контор выстроились большие очереди из олигархов?

Павел Крашенинников: В каждой шутке есть доля только шутки, так и здесь: закон о наследственных фондах, бесспорно, интересен прежде всего ограниченному кругу состоятельных людей. Но он был необходим. Не так уж редки случаи, когда наследники успешных предпринимателей, создавших крупные компании, по некомпетентности или под влиянием нечистых на руку советчиков пускают по ветру состояние своих отцов и сами остаются на мели.

Предчувствуя такую опасность, владелец фирмы может еще при жизни подумать о создании наследственного фонда.

И поручить руководство таким фондом доверенным лицам, определив, кому, сколько и на какие цели должна идти прибыль. Таким образом, он не только сохранит от разорения дело своей жизни, но и обезопасит незадачливых потомков. Опосредованно сохранение бизнеса через фонды даст плюсы обществу: для граждан зарплата, для государства налоги.

Особо интересны новеллы, которых прежде вообще не было. Это совместные завещания супругов и наследственные договоры

Кстати говоря, возможность открыть наследственный фонд оказалась востребованной. За полгода действия нового закона ею воспользовалось уже более 500 лиц.

До сих пор наследство, независимо от его размеров и содержания, переходило к наследникам в двух формах: по завещанию, а если такового не было, то по закону. Теперь появилось еще совместное завещание супругов. В чем его отличие от обычного завещания?

Павел Крашенинников: Представьте картину: живет семья, муж и жена, у них дети, внуки, другие родственники. Это только в сказке говорится: "Жили долго, счастливо и умерли в один день". В жизни иначе, уходит из жизни один из супругов, значит, надо делить совместную собственность, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках.

Совместное завещание представляет собой общую волю супругов. При его наличии не нужно ничего делить, а заранее можно указать, в какой последовательности, кому и какое имущество переходит в зависимости от ситуации.

Что немаловажно, закон учитывает возможные изменения в семье уже после того, как совместное завещание составлено. Оно утрачивает силу в случае расторжения брака, признания брака недействительным или последующего отказа участника завещания.

Совместное завещание особенно важно для семей, которые создались в зрелом возрасте супругов, при повторных браках. Часто возникают ситуации, когда один из супругов в такой семье уходит из жизни и начинается тяжба за наследство между оставшимся в живых супругом и детьми либо родственниками от первых браков.

Кого участники совместного завещания могут назначить наследниками и выгодоприобретателями?

Павел Крашенинников: Любых граждан, независимо от того, родственники они или нет. Кстати, это могут быть даже и юридические лица, и публичные образования, например, муниципалитет.

Еще одна новинка в законе - наследственный договор. Как он заключается, кто может принять в нем участие и чем такая форма перехода наследства отличается от завещаний?

Павел Крашенинников: Договор заключает потенциальный наследодатель и возможные любые наследники. В договоре определяется порядок перехода прав на имущество при соблюдении каких-либо условий или без таковых. Например, наследник, принимая наследство, обязуется содержать до конца дней одного или нескольких членов семьи, не закрывать и продолжать финансировать театр или музей, либо выплачивать стипендии определенному кругу студентов до окончания ими учебы.

Такой наследственный договор имеет приоритет над завещанием. То есть, если наследодатель составил и то, и другое, то наследство будет распределяться согласно наследственному договору.

Возможность открыть наследственный фонд оказалась востребованной. За полгода действия нового закона ею воспользовалось уже более 500 человек

Когда вступает в силу такой договор и сможет ли наследодатель, поставивший под ним свою подпись, распоряжаться при жизни указанным в договоре имуществом?

Павел Крашенинников: Договор считается заключенным после нотариального оформления, но вступает в силу после смерти наследодателя. То есть человек может не опасаться, что, поставив подпись, он лишится прав на свое имущество, как бывает, скажем, при договоре дарения.

Есть особые категории людей, которые живут фактически лишь за счет наследодателя и не имеют иных источников существования. Это инвалиды, люди с тяжелыми заболеваниями, взятые на попечение нетрудоспособные родственники или знакомые. Что будет с ними?

Павел Крашенинников: Закон определяет те категории граждан, кто обладает правом на обязательную долю в наследстве, независимо от формы его перехода к наследникам. Это право сохранено в любом случае. Речь идет о несовершеннолетних или нетрудоспособных детях наследодателя, его нетрудоспособных супруге и родителях, а также нетрудоспособных иждивенцах. Они наследуют независимо от содержания завещания или наследственного договора, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Справка "РГ"

Ученые считают, что зачатки права на наследство и наследование появились в Древнем Шумере и Вавилоне еще в XXI веке до нашей эры.

В России такое право было законодательно закреплено в "Русской правде" новгородского князя Ярослава Мудрого, и этому провозвестнику Гражданского кодекса тоже исполнилась тысяча лет.

Веками наследование осуществлялось по семейному принципу: от отца - к сыну. Свод Законов Российской Империи предложил развернутый вариант наследования в зависимости от степени родства или духовных завещаний. После революции 1917 г. была сделана попытка кардинально изменить порядок вещей: с подачи знаменитого манифеста Карла Маркса и Фридриха Энгельса наследство отменили было совсем, а все, что нажито "непосильным трудом", переходило советскому государству.

Но довольно быстро Ленин, а потом и Сталин отказались от столь безумного "обобществления" всего и вся, а позднее вождь выступил даже против прогрессивного налога на наследство. Теперь такого налога нет совсем, в новой России создано полноценное законодательство по наследственному праву, вобравшее в себя наши исторические традиции и лучший зарубежный опыт.