Савченко примет участие в досрочных выборах в Раду

Одна из наиболее одозных фигур украинского политического истеблишмента Надежда Савченко заявила о своей готовности идти на выборы в Верховную Раду республики, передает ТАСС.

На выборы она пойдет во главе "Общественно-политической платформы Надежды Савченко", состав которой пока неизвестен и самой основательнице.

"О том, какая это будет команда, - вы увидите после собрания открытые списки, я смогу объяснить и защитить всех, кто будет стоять рядом со мной, передо мной и за мной", - пообещала Савченко.

Напомним, что 23 мая указ новоиспеченного президента Украины Владимира Зеленского досрочно прекратил полномочия депутатов и дал старт новой избирательной кампании. Выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему, где 225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 - по мажоритарной.