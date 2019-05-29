Счетная палата начала мониторинг национальных проектов

Счетная палата начала мониторить исполнение национальных целей развития. Об этом сообщил в среду в Совете Федерации глава Счетной палаты Алексей Кудрин. На пленарном заседании верхней палаты парламента он выступил с ежегодным отчетом.

По его словам, СП в ближайшие шесть лет планирует сформировать систему регулярного мониторинга достижения национальных целей. "У нас появился новый аудитор в этой сфере, новый департамент, мы будем информировать вас обо всех деталях и обзорах, которые мы будем делать в отношении национальных целей", - сказал Алексей Кудрин. Специальная панель создана на сайте Счетной палаты, где можно ознакомиться с текущим состоянием целевых показателей по девяти направлениям.

Кое-какими цифрами глава СП поделился с сенаторами в ходе своего выступления. В частности, он привел данные на 1 мая этого года по реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры. "Расходы исполнены в размере 411 миллиардов рублей, или 24 процента от показателя сводной росписи этого года, - сказал Кудрин. - Это примерно в два раза больше, чем было на 1 апреля, то есть за месяц что-то серьезно изменилось и темп наращивается".

В целом же исполнение нацпроектов на 6 процентов ниже, чем в среднем общее исполнение расходов по бюджету. "Пока не началась реализация 16 из 75 федеральных проектов внутри нацпроектов", - сообщил председатель Счетной палаты. В частности, менее 15 процентов составляет исполнение таких проектов, как "Цифровая экономика", "Качество дорог", "Экология", "Поддержка занятости" и "Образование". Среди причин - пробелы в нормативной базе. "Пока из 20 законов, которые должны быть приняты, принят только один", - сообщил Кудрин.

Впрочем, Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, ведь "сейчас идет только начало работы по этим проектам". Он напомнил, хотя основные цифры были озвучены год назад, практическая реализация многих проектов началась позже. "Некоторые начались в октябре, а некоторые - с 1 января, поэтому сейчас пока идет период выстраивания управления этими проектами", - пояснил глава СП. "Думаю, что на середину года этот вопрос будет лучше", - добавил он.

Следующим шагом станет анализ результативности и эффективности мер, которые запланированы нацпроектами. "Деньги-то мы потратим, будут ли они эффективны - этот мониторинг нужно обязательно вести непрерывно", - заявил Кудрин.

В отчете об итогах работы Счетной палаты в 2018 году сообщается, что в ходе внешнего контроля было выявлено 9235 нарушений на сумму 772,7 млрд рублей, в том числе 3784 нарушения при формировании и исполнении бюджетов на сумму 268,2 млрд рублей и 2367 нарушений при осуществлении госзакупок на сумму 294,6 млрд рублей. Выявлено 120 фактов нарушений в части неэффективного использования федеральных и иных ресурсов на общую сумму 70,7 млрд рублей. Всего в 2018 году Счетной палатой был обеспечен возврат средств в бюджеты бюджетной системы РФ и бюджет Союзного государства в размере 7,5 млрд рублей.

За прошлый год направлено 408 представлений, 28 предписаний и 748 информационных писем, по результатам рассмотрения которых принято 358 нормативных правовых и иных актов, в том числе - изменения в законы. "Предписаний стало больше, но при этом выросла доля их исполнения в срок", - отметил Кудрин. По результатам проверок СП было возбуждено 81 административное дело, привлечено к ответственности 41 должностное лицо, взыскано 85 млн рублей штрафов.

"Проведенные в 2018 году контрольные, экспертно-аналитические и иные мероприятия Счетной палаты позволили выявить наличие резервов мобилизации доходов и повышения эффективности использования средств федерального бюджета", - говорится в отчете СП.

Следующим шагом Счетной палаты станет анализ результативности и эффективности мер, которые запланированы нацпроектами

Бороться со злоупотреблениями в финансовой сфере СП намерена вместе с силовиками. "Это очень деликатная задача. Здесь общество требует более существенных мер с учетом масштаба коррупции и казнокрадства", - сказал Алексей Кудрин. "Поэтому мы должны отвечать на этот вызов, который, мы понимаем, существует реально. И мы разрабатываем новые методы в этой области, сейчас обновляем наши соглашения с правоохранительными структурами", - сообщил глава СП.