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29.05.2019 19:24
Рубрика: Власть

На одном языке

Сергей Шойгу рассказал об отношениях России и Таджикистана
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл некоторые подробности своей недавней поездки в Таджикистан, встречи с президентом республики Эмомали Рахмоном и главой военного ведомства Ширали Мирзо.

"Двустороннее сотрудничество развивается очень динамично. Решаем много вопросов по военно-технической помощи Таджикистану, по перевооружению армии республики. У нас большой план, рассчитанный на многие годы", - сказал министр в интервью "Интерфаксу".

- Говорили мы с Эмомали Шариповичем, естественно, на русском языке, - уточнил министр обороны России. - У нас давние, очень давние и доверительные отношения. Мы много лет знакомы лично. Уже, наверное, лет двадцать пять - с 1993-94 годов, когда в Таджикистане происходили масштабные и сложные события.

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Беженцами никто не занимался. Мы должны были организовать большую работу по эвакуации тысяч и тысяч семей, обеспечивая их безопасность. Душанбинский вокзал был битком набит людьми на узлах с пожитками, между ними бегают дети. Никакой ясности: будут поезда - не будет их...И тогда нам впервые удалось привезти в Таджикистан порядка пяти тысяч вагонов. Нужно было оперативно принимать непростые решения и по линии наших пограничников, 201-й дивизии, ставшей впоследствии российской военной базой.

С президентом Таджикистана у Шойгу длительная история по-настоящему теплых и уважительных взаимоотношений еще по прошлым местам трудовой биографии. "Ну и, конечно, у нас с ним есть особые личные эпизоды, которые мы вспоминаем при каждой встрече. И тогда Эмомали Шарипович говорит мне и всем, кто рядом: "Вы нас понимаете, как никто другой, потому что вы были с нами в то время, когда мы были в заложниках у бандитов"... Но это такая отдельная история. Тяжелое было время, трудно его сегодня даже вспоминать", - признался министр обороны.

Для тех, кто не в курсе: когда в 90-х годах прошлого века в Таджикистане шла гражданская война, Сергей Шойгу, будучи министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, занимался эвакуацией из южной республики русскоязычного населения. Работал вместе с генерал-полковником Эдуардом Воробьевым из главкомата Сухопутных войск.

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Действовать им порой приходилось не только решительно, но и жестко. Это приносило результаты. К примеру, когда удалось оперативно усилить 201-ю дивизию и погранотряд личным составом, - прекратилось растаскивание сконцентрированных там вооружений.

Да и полномасштабную эвакуацию из Таджикистана русского населения проводить не пришлось. Наши пограничники и военные взяли под контроль аэропорт и наладили выезд из республики беженцев. Тогда из Душанбе удалось отправить в Россию более 150 составов с людьми и контейнерами.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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