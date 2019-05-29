Си Цзиньпин примет участие в работе ПМЭФ-2019

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию и примет участие в работе Петербургского международного экономического форума. Об этом проинформировал официальный представитель МИД Китая Лу Кан.

"По приглашению российской стороны председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 5-7 июня, а также примет участие в работе ПМЭФ в Санкт-Петербурге", - заявил дипломат.

Напомним, что организованный фондом "Росконгресс" ПМЭФ-2019 в этом году (с 6 по 8 июня) пройдет под девизом "Формируя повестку устойчивого развития". В его рамках состоится Второй российско-китайский энергетический бизнес-форум, целью работы которого является развитие диалога между Россией и Китаем в области энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций.