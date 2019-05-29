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Рубрика: Спорт

Слуцкий проиграл Адвокату путевку в Лигу Европы

Голландский клуб "Витесс", возглавляемый бывшим тренером сборной России Леонидом Слуцким, уступил в решающем матче плей-офф чемпионата "Утрехту".

На кону стояла путевка в Лигу Европы - и ее завоевали подопечные другого экс-наставника российской национальной команды, Дика Адвоката.

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В первой встрече "Витесс" на выезде добился результативной ничьей - 1:1, что обеспечивало ему лучшие шансы по итогам двухраундовой борьбы. Однако на своем стадионе коллектив Слуцкого проиграл со счетом 0:2.

Напомним, чемпионом Голландии стал "Аякс", который в нынешнем сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Серебряные медали первенства достались ПСВ, бронзовые - "Фейеноорду".

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