СМИ анонсировали появление "отцовского капитала"

В России может появиться субсидия для многодетных отцов по аналогии с материнским капиталом.

Такое предложение содержится в докладе комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, пишут "Известия".

По информации издания, субсидию предлагается выплачивать отцам при рождении третьего ребенка. Условием ее получения будет рождение и воспитание детей в одной семье и нахождение родителей в зарегистрированном браке. При этом "отцовский капитал" не исключает, а дополняет выплату по материнскому капиталу.

Указывается, что проект на первом этапе не будет введен повсеместно, его реализацию предлагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Крыма и Севастополя.

Размер материнского капитала не менялся с 2015 года, он составляет 453 026 рублей. Эта сумма единоразово выплачивается российским семьям при рождении (или усыновлении) второго и последующих детей. Материнский капитал выдается только в безналичной форме. Указанную сумму можно потратить, в том числе на улучшение жилищных условий (включая ипотеку), оплату образования, увеличение накопительной пенсии матери.