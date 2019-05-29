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29.05.2019 06:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

СМИ анонсировали появление "отцовского капитала"

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России может появиться субсидия для многодетных отцов по аналогии с материнским капиталом.

Такое предложение содержится в докладе комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, пишут "Известия".

Фото: iStock
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на ипотеку

По информации издания, субсидию предлагается выплачивать отцам при рождении третьего ребенка. Условием ее получения будет рождение и воспитание детей в одной семье и нахождение родителей в зарегистрированном браке. При этом "отцовский капитал" не исключает, а дополняет выплату по материнскому капиталу.

Указывается, что проект на первом этапе не будет введен повсеместно, его реализацию предлагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Крыма и Севастополя.

Размер материнского капитала не менялся с 2015 года, он составляет 453 026 рублей. Эта сумма единоразово выплачивается российским семьям при рождении (или усыновлении) второго и последующих детей. Материнский капитал выдается только в безналичной форме. Указанную сумму можно потратить, в том числе на улучшение жилищных условий (включая ипотеку), оплату образования, увеличение накопительной пенсии матери.

Общество Семья и дети Экономика Пенсии и пособия Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Северо-Запад ДФО ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым СЗФО Калининградская область Материнский капитал
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