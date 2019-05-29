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29.05.2019 13:47
Рубрика: Власть

Совфед одобрил обнуление НДС на авиаперевозки в обход Москвы

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об установлении нулевой ставки НДС на внутренние пассажирские авиаперевозоки, если они производятся вне территории московского авиаузла.
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Документ разработан правительством во исполнение "майского указа" президента РФ, в котором была поставлена задача увеличить долю регулярных региональных авиаперевозок в обход Москвы и довести ее до 50% от общего числа внутренних воздушных маршрутов.

Российские авиакомпании за четыре месяца 2019 г. увеличили перевозки на 12%

Сейчас нулевая ставка НДС действует на полеты в Крым, Калиниград и на Дальний Восток (до 2025 года). Для всех остальных региональных маршрутов действует ставка НДС в размере 10 процентов (до 2021 года).

Законом предлагается обнулить НДС на региональные авиаперевозки в обход Москвы на бессрочной основе.

"Принятие законопроекта обеспечит налоговое стимулирование расширения сети межрегиональных регулярных авиационных маршрутов, минуя Москву, а также развития региональной авиационной транспортной инфраструктуры и снижения нагрузки на Московский авиационный узел", - говорится в сопроводительных документах.

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"Действительно этого закона долго ждали не только авиаперевозчики, но и пассажиры", - отметил первый вице-спикер Совфеда Николай Федоров.

В случае подписания президентом закон вступит в силу "по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1 числа очередного налогового периода по НДС".

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