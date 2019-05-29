29 мая Совет Федерации одобрил ряд законов, касающихся развития инфраструктуры регионов. Прежде всего это закон о закреплении 22-й кнопки за муниципальными телеканалами, внесенный в Госдуму группой сенаторов и депутатов в марте этого года.

"Речь идет о включении муниципальных телеканалов в перечень обязательных общедоступных телеканалов. В каждом муниципальном образовании может быть выбран один муниципальный обязательный общедоступный телеканал", - пояснил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, один из авторов этого закона.

Выбирать телеканал будут из тех, где национальная продукция составляет не менее 75 процентов, при этом не менее 20 процентов от общего времени вещания телеканала должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения. Выбранный телеканал получит 22-ю кнопку в списке каналов, транслируемых на территории данного муниципального образования. Детали этой процедуры определит министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Эта норма не касается спутникового вещания. "Федеральный закон предоставляет возможность получения гражданами бесплатно актуальной, общественно значимой информации о событиях, происходящих в муниципальных образованиях", - отметил Пушков. Сенаторам этот закон особенно дорог, подчеркнул он. "У нас периодически поднимается вопрос, насколько рекомендации Совета Федерации учитываются при подготовке такого рода законодательства, и в частности в вопросе о цифровизации телевидения", - напомнил он, имея в виду регулярные жаркие баталии в стенах Совфеда по поводу судьбы регионального телевещания в свете перехода на "цифру". "Так вот, я хочу сказать, что именно в этом вопросе правительство учло позицию Совета Федерации", - заявил Пушков и добавил: членам верхней палаты удалось достичь согласия с правительством по данному вопросу.

"Абсолютно нормальный, логичный, нужный закон, особенно в свете событий с переходом на цифровизацию", - считает другой соавтор закона - первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству Людмила Бокова, которая возглавляет в Совфеде комиссию по развитию информационного общества. По ее словам, эта мера позволит поддержать муниципальные каналы. "Абсолютно разумная тема", - отметила она.

Выбранный телеканал получит 22-ю кнопку в списке каналов, транслируемых на территории данного муниципального образования

В случае подписания президентом России закон о 22-й кнопке для муниципальных телеканалов вступит в силу с момента официального опубликования.

На заседании в среду сенаторы поддержали также поправки в Налоговый кодекс, обнуляющие на бессрочной основе НДС на региональные авиаперевозки в обход Москвы. Документ разработан во исполнение майского указа президента РФ, в котором была поставлена задача довести долю таких перевозок до 50% от общего числа внутренних воздушных маршрутов. Сейчас нулевая ставка НДС временно действует на полеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток. Для всех остальных региональных маршрутов НДС до 2021 года составляет 10 процентов.