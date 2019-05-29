Совфед одобрил закон о предельных ценах на жизненно важные лекарства

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об обязательной перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Перерегистрация в сторону снижения будет происходить "при наступлении установленных правительством России случаев", говорится в сопроводительных документах к закону.

Методику определения предельных отпускных цен разработает правительство, основным регулятором остается министерство здравоохранения.

Также закон наделяет Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочием по проведению экономического анализа предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, при ее государственной регистрации или перерегистрации.