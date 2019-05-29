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29.05.2019 15:22
Рубрика: Общество

Совфед одобрил закон о предельных ценах на жизненно важные лекарства

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об обязательной перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Перерегистрация в сторону снижения будет происходить "при наступлении установленных правительством России случаев", говорится в сопроводительных документах к закону.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
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Методику определения предельных отпускных цен разработает правительство, основным регулятором остается министерство здравоохранения.

Также закон наделяет Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочием по проведению экономического анализа предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, при ее государственной регистрации или перерегистрации.

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