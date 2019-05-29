Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста. Как передает CNN, он принял решение закрыть офис специального прокурора и уволиться из министерства юстиции.

При этом Мюллер заявил, что не хочет больше давать показания перед Конгрессом США. "Я не предоставил бы информации больше той, которая уже и так обнародована", - отметил спецпрокурор.

По его словам, он не нашел доказательства связей президента страны Дональда Трампа с РФ, которые были бы достаточны для судебного разбирательства. Выдвигать какие-либо обвинения в такой ситуации он считает неправильным. "Президент, согласно давно устоявшейся в министерстве юстиции практике, не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту. Такой шаг противоречил бы конституции даже в том случае, если бы обвинения были выдвинуты втайне. Поскольку аппарат спецпрокурора входит в структуру министерства юстиции и мы руководствовались правилами министерства, вопрос о выдвижении обвинений в отношении президента не та возможность, которую мы рассматривали", - отметил Мюллер.

Однако он уточнил, что если бы его команда была полностью уверена, что Трамп не совершал преступления, то об этом было бы так и написано в его докладе. Впрочем, тут речь идет не о сговоре, а возможных попытках препятствовать расследованию.

Это было первое выступление Мюллера после публикации в апреле его доклада, подготовленного по итогам двухлетней работы.

Кстати, после этой публикации рейтинг президента США Дональда Трампа среди американцев упал на 3 пункта и достиг минимума с начала 2019 года. Согласно исследованию, проведенному в тот же день, только 37 процентов взрослого населения США поддерживают работу нынешнего главы Белого дома.