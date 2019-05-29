Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке

Новости

В Саратовской области арестовали подростка, напавшего на школу 19:56
Российские космонавты повесили портрет Алексея Леонова на борту МКС 19:45
Очищенная российская нефть дошла по "Дружбе" до Венгрии 19:13
Блогеры смогли завести автомобиль на бензиновых парах 18:58
В "пустыне Нептунов" обнаружена "невозможная" планета 18:53
Минфин продал облигации федерального займа почти на 45,5 млрд рублей 18:45
Имеющиеся на вооружении РФ крылатые ракеты станут гиперзвуковыми 18:44
МИД РФ: Тегеран не требует от США ничего противоречащего ядерной сделке 18:26
У берегов Крыма предложили отменить пограничный режим 18:26
Раскрыт секрет 1000-летнего мавзолея славянского князя 18:18
В Таиланде открыли два новых вида мегарапторов 18:16
Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьер-министра Чехии 18:15
Россиянка Потапова проиграла Вондроушовой на "Ролан Гаррос" 18:14
В Петербурге на десять лет продлили программу реновации 18:14
В Татарстане шесть пассажиров маршрутки пострадали в ДТП 18:12
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года 18:10
В СК РФ выяснят обстоятельства нападения на россиянина в Косове 18:01
WWF запустил прямую трансляцию разложения пластиковой бутылки 17:59
Во Франции в таинственном некрополе нашли 5600-летние останки 17:36
Названы простые продукты, помогающие избавиться от головной боли 17:34
На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века 17:34
Во Владикавказе на фестивале "КиноБарс" покажут 19 фильмов 17:31
Авторы "Игры престолов" объяснили сцену с Арьей и Королем Ночи 17:20
В Haval назвали дату старта серийного производства на заводе под Тулой 17:07
Где в Москве попробовать самые необычные блюда 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
29.05.2019 19:28
Рубрика: В мире

Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке

Текст: Юрий Когалов
Роберт Мюллер. Фото: REUTERS/Jim Bourg Роберт Мюллер. Фото: REUTERS/Jim Bourg
Роберт Мюллер. Фото: REUTERS/Jim Bourg

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста. Как передает CNN, он принял решение закрыть офис специального прокурора и уволиться из министерства юстиции.

При этом Мюллер заявил, что не хочет больше давать показания перед Конгрессом США. "Я не предоставил бы информации больше той, которая уже и так обнародована", - отметил спецпрокурор.

В США могут изменить инструкции спецслужб после расследования Мюллера

По его словам, он не нашел доказательства связей президента страны Дональда Трампа с РФ, которые были бы достаточны для судебного разбирательства. Выдвигать какие-либо обвинения в такой ситуации он считает неправильным. "Президент, согласно давно устоявшейся в министерстве юстиции практике, не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту. Такой шаг противоречил бы конституции даже в том случае, если бы обвинения были выдвинуты втайне. Поскольку аппарат спецпрокурора входит в структуру министерства юстиции и мы руководствовались правилами министерства, вопрос о выдвижении обвинений в отношении президента не та возможность, которую мы рассматривали", - отметил Мюллер.

Однако он уточнил, что если бы его команда была полностью уверена, что Трамп не совершал преступления, то об этом было бы так и написано в его докладе. Впрочем, тут речь идет не о сговоре, а возможных попытках препятствовать расследованию.

Это было первое выступление Мюллера после публикации в апреле его доклада, подготовленного по итогам двухлетней работы.

Кстати, после этой публикации рейтинг президента США Дональда Трампа среди американцев упал на 3 пункта и достиг минимума с начала 2019 года. Согласно исследованию, проведенному в тот же день, только 37 процентов взрослого населения США поддерживают работу нынешнего главы Белого дома.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке
За "пьяное" ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало
Рада 25 апреля может рассмотреть закон об импичменте президента