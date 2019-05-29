Новости

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии 08:00
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет 07:57
Аналитики спрогнозировали рост вложений в биржевые валютные ПИФы 07:48
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку 07:39
В Канаде два человека погибли при крушении частного самолета 07:26
Среда станет самым жарким днем недели в Москве 06:50
СМИ анонсировали появление "отцовского капитала" 06:46
Таиланд предложит включить острый суп с креветками в список ЮНЕСКО 06:23
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб 05:55
Учителя Новой Зеландии отказались работать за копейки 05:25
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список 05:14
Трамп назвал Японию великой страной 04:52
В Бурятии двухлетняя девочка утонула в баке с водой 04:31
Наводнения на юге Китая унесли жизни семи человек 04:21
В Приморье возбудили дело по факту ДТП с туристическим автобусом 04:10
Номера в отелях Мадрида резко подорожали из-за финала Лиги чемпионов 04:04
Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35 03:45
Пробравшийся на дачу Трампа студент заплатит штраф 03:24
В Японии четыре человека погибли из-за аномальной жары 03:04
Экс-супруга главы Amazon отдаст 19 миллиардов бедным 02:50
В США 130 человек пострадали из-за торнадо 02:33
Ливия передала Египту организатора крупных терактов 02:15
Коалиция атаковала позиции хуситов на севере Саны 01:48
Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза 01:18
Слуцкий проиграл Адвокату путевку в Лигу Европы 01:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
29.05.2019 02:03
Рубрика: В мире

Занимается каждый шестой

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 115(7873)
В течение трех лет в Киргизии рассчитывают значительно увеличить количество граждан, занимающихся спортом или физической культурой. Об этом заявил замдиректора профильного госагентства Канатбек Арпачиев.

По его данным, сегодня спортом занимается примерно 16 процентов жителей республики. К 2022 году этот показатель может вырасти до 25 процентов. Столь амбициозную цель ставит госпрограмма "Спортивный Киргизстан", которую и реализует госагентство.

Фото: Темир Сыдыкбеков
Внутренние мигранты в Киргизии получат пособия в упрощенном порядке

Власти намерены популяризировать не только традиционные, но и национальные виды спорта. Особый упор также предполагается сделать на подготовку олимпийской сборной. Республика рассчитывает получить не менее 20 лицензий по 13 видам спорта, включая плавание, тяжелую атлетику, триатлон, борьбу. На Играх 2020 года, по словам Канатбека Арпачиева, атлеты Киргизии рассчитывают взять не менее трех высших спортивных наград.

- Мы ожидаем, что медали на Олимпиаде завоюют, прежде всего, наши борцы, - признался он. - Конечно, надеемся и на атлетов в других видах спорта, но основная ставка делается именно на борцов, потому что они опытнее.

Справка "РГ"

В системе Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР действует сеть детско-юношеских спортивных школ - 78 учреждений по 44 видам спорта. В них занимаются свыше 47,3 тысячи человек. Их подготовкой заняты более 1,7 тысячи тренеров-преподавателей.

В мире экс-СССР Киргизия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ анонсировали появление "отцовского капитала"
Работодатели назвали самые нужные профессии
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Россиян начнут лечить по новым правилам