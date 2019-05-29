В течение трех лет в Киргизии рассчитывают значительно увеличить количество граждан, занимающихся спортом или физической культурой. Об этом заявил замдиректора профильного госагентства Канатбек Арпачиев.

По его данным, сегодня спортом занимается примерно 16 процентов жителей республики. К 2022 году этот показатель может вырасти до 25 процентов. Столь амбициозную цель ставит госпрограмма "Спортивный Киргизстан", которую и реализует госагентство.

Власти намерены популяризировать не только традиционные, но и национальные виды спорта. Особый упор также предполагается сделать на подготовку олимпийской сборной. Республика рассчитывает получить не менее 20 лицензий по 13 видам спорта, включая плавание, тяжелую атлетику, триатлон, борьбу. На Играх 2020 года, по словам Канатбека Арпачиева, атлеты Киргизии рассчитывают взять не менее трех высших спортивных наград.

- Мы ожидаем, что медали на Олимпиаде завоюют, прежде всего, наши борцы, - признался он. - Конечно, надеемся и на атлетов в других видах спорта, но основная ставка делается именно на борцов, потому что они опытнее.

Справка "РГ"



В системе Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР действует сеть детско-юношеских спортивных школ - 78 учреждений по 44 видам спорта. В них занимаются свыше 47,3 тысячи человек. Их подготовкой заняты более 1,7 тысячи тренеров-преподавателей.