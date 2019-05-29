Среда станет самым жарким днем недели в Москве

В столичном регионе воздух сегодня прогреется до +29 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области. При этом дождей не ожидается. Давление останется высоким - 760 мм ртутного столба. В ночные часы в мегаполисе по-летнему тепло - столбики термометров не опустятся ниже отметки +19 градусов. По области колебания температуры составят от +17 до +30 градусов.

Отметим, что жара в регионе сохранится и в четверг. Правда, временами будут идти дожди. В пятницу уже прохладнее, не выше +24, и тоже осадки. А в выходные дни, по данным Гидрометцентра России, днем уже не выше +23...+25 градусов. В темное время суток тепло, но, временами возможны дожди.

Кстати, сегодняшний день рекордов жары не поставит. Самым жарким 29 мая был в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до + 32,5. А в 1895 году специалисты зафиксировали заморозки: -1,3 градуса.