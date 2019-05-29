США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

США опустились с первой на третью строчку в рейтинге конкурентоспособности стран, составленном Международным институтом управленческого развития (Швейцария). Новым лидером стал Сингапур, не поднимавшийся на верхнюю сточку этого списка с 2010 года.

По словам авторов исследования, ему это удалось благодаря передовой технологической инфраструктуре, наличию квалифицированной рабочей силы, благоприятным иммиграционным законам и эффективным способам открытия бизнеса.

На позицию США в рейтинге повлияли высокие цены на топливо, низкий уровень экспорта высокотехнологичных товаров и нестабильность курса доллара.

Последняя строчка досталась Венесуэле - из-за высокой инфляции, ограниченного доступа к кредитам и слабой экономики.

Рейтинг составляется ежегодно в 1989 года. Эксперты по более чем 250 критериям оценивают конкурентоспособность 63 стран, их способность к созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.