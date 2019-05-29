Новости

В Красноярске изъяли партию наркотиков на три миллиона рублей 09:32
Кабмин предложил законопроект о продлении "дачной амнистии" 09:30
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за стриптиза трехлетней давности 09:26
Матвиенко высоко оценила назначение Мезенцева послом в Беларуси 09:24
Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ВЕЭС 09:20
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран 09:15
В Кирове врача и фельдшера "скорой" заподозрили в грабеже стариков 09:15
BMW обновил свой самый доступный кроссовер 09:09
Фото: В Екатеринбурге потоп под мостом парализовал движение 09:08
В Астрахани при пожаре погибли три человека 09:07
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения 09:03
На Камчатке родители отсудили у врачей 4,5 млн рублей за гибель дочери 09:03
Кабмин определился с корректировкой демпфера в нефтяной отрасли 08:55
"Челси" - "Арсенал" - онлайн-трансляция финала Лиги Европы 08:45
Макрон готов созвать встречу в "нормандском формате" 08:33
Пострадавших в приморском ДТП туристов отправили в Китай на "скорых" 08:28
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями 08:15
Искусственный интеллект нашел плагиат в саге "Игра престолов" 08:14
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии 08:00
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет 07:57
Аналитики спрогнозировали рост вложений в биржевые валютные ПИФы 07:48
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку 07:39
В Канаде два человека погибли при крушении частного самолета 07:26
Среда станет самым жарким днем недели в Москве 06:50
СМИ анонсировали появление "отцовского капитала" 06:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
29.05.2019 09:15
Рубрика: В мире

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Текст: Юрий Когалов

США опустились с первой на третью строчку в рейтинге конкурентоспособности стран, составленном Международным институтом управленческого развития (Швейцария). Новым лидером стал Сингапур, не поднимавшийся на верхнюю сточку этого списка с 2010 года.

По словам авторов исследования, ему это удалось благодаря передовой технологической инфраструктуре, наличию квалифицированной рабочей силы, благоприятным иммиграционным законам и эффективным способам открытия бизнеса.

Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами

На позицию США в рейтинге повлияли высокие цены на топливо, низкий уровень экспорта высокотехнологичных товаров и нестабильность курса доллара.

Последняя строчка досталась Венесуэле - из-за высокой инфляции, ограниченного доступа к кредитам и слабой экономики.

Рейтинг составляется ежегодно в 1989 года. Эксперты по более чем 250 критериям оценивают конкурентоспособность 63 стран, их способность к созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

В мире США Экономика Макроэкономика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко: Совфед не вернется к практике утверждения сенаторов
Кабмин предложил законопроект о продлении "дачной амнистии"
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Пострадавших в приморском ДТП туристов отправили в Китай на "скорых"
СМИ анонсировали появление "отцовского капитала"