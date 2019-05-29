Таиланд предложит включить острый суп с креветками в список ЮНЕСКО

В начале 2020 года власти Таиланда направят заявку на включение знаменитого острого супа из креветок - том-ям кунг - в список материального культурного наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято на заседании комитета по защите и пропаганде культурного наследия при министерстве культуры.

В ближайшее время в Таиланде состоятся публичные слушания с участием институтов, предлагающих курсы кулинарии, и ассоциации тайских кулинаров, чтобы собрать как можно больше данных о традиционном супе. Вся полученная информация, после утверждения кабинетом министров Таиланда, будет направлена вместе с заявкой в ЮНЕСКО, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Bangkok Post.

Том-ям - это кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами. Это блюдо считается национальным не только в Таиланде, но и в Лаосе. Слова в названии супа переводятся как "варить" и "тайский острый салат". Также добавляется уточнение, с чем суп: кунг - с креветками, кай - с курицей, тхале - с морепродуктами и пр.