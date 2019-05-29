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29.05.2019 13:49
Рубрика: В мире

Токаев: Странам ЕАЭС необходимо оберегать союз от дискредитации

Текст: Юрий Сизов

Оберегать Евразийский экономический союз от дискредитации в глазах мирового сообщества считает важной задачей для всех членов этой влиятельной международной структуры президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил 29 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает БЕЛТА.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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По словам главы государства, обеспечение привлекательности данного интеграционного проекта было и остается важной задачей для всех стран-участниц союза. Для этого, по его мнению, надо и дальше развивать международную организацию на принципах взаимовыгодного сотрудничества с учетом мнений друг друга и максимальной согласованности решений.

"Государства - члены союза, их экономики, бизнес, граждане должны ощущать реальные плоды от членства в союзе. Другими словами, условия нашего взаимодействия должны быть по-настоящему более привлекательными в сравнении с условиями сотрудничества со странами, не являющимися участниками этого проекта", - подчеркнул Токаев.

Он обратил внимание, что сохраняющиеся внутри ЕАЭС барьеры и препятствия в торговле могут снизить доверие отечественных и иностранных инвесторов. "Поэтому работу по их устранению надо поднять на новый качественный уровень. Это должно быть каждодневной насущной задачей не только Евразийской экономической комиссии, но и всех национальных ведомств", - резюмировал он.

В мире экс-СССР Казахстан Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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