Токаев: Странам ЕАЭС необходимо оберегать союз от дискредитации

Оберегать Евразийский экономический союз от дискредитации в глазах мирового сообщества считает важной задачей для всех членов этой влиятельной международной структуры президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил 29 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает БЕЛТА.

По словам главы государства, обеспечение привлекательности данного интеграционного проекта было и остается важной задачей для всех стран-участниц союза. Для этого, по его мнению, надо и дальше развивать международную организацию на принципах взаимовыгодного сотрудничества с учетом мнений друг друга и максимальной согласованности решений.

"Государства - члены союза, их экономики, бизнес, граждане должны ощущать реальные плоды от членства в союзе. Другими словами, условия нашего взаимодействия должны быть по-настоящему более привлекательными в сравнении с условиями сотрудничества со странами, не являющимися участниками этого проекта", - подчеркнул Токаев.

Он обратил внимание, что сохраняющиеся внутри ЕАЭС барьеры и препятствия в торговле могут снизить доверие отечественных и иностранных инвесторов. "Поэтому работу по их устранению надо поднять на новый качественный уровень. Это должно быть каждодневной насущной задачей не только Евразийской экономической комиссии, но и всех национальных ведомств", - резюмировал он.