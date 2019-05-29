Турция начала антитеррористическую операцию на севере Ирака

Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию "Лапа" на севере Ирака. Она стартовала 27 мая, сообщили в турецком министерстве обороны.

В заявлении уточняется, что вслед за атакой артиллерийских батарей и воздушными ударами, воздушно-десантные бригады приступили к операции. Подчеркивается, что ее цель - нейтрализация как самих террористов, так и их убежищ, пишет ТАСС.

Турецкая армия периодически на севере Ирака точечно наносит удары по целям Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией и главной угрозой нацбезопасности. Разрешения на эти трансграничные операции вооруженным силам Турции предоставляет парламент. На протяжении последних восьми лет он продлевает соответствующий мандат.