В ДНР стартовала акция "Я знаю русский язык"

Акция "Я знаю русский", которая проводится Министерством образования и науки Донецкой народной республики, посвящена празднованию юбилея Александра Пушкина и направлена на развитие и сохранение русского языка на Донбассе. Она вошла в программу Года русского языка, - сообщает пресс-служба Института русского языка имени Пушкина.

В акции принимают участие местные школьники и студенты. Они смогут определить, насколько хорошо владеют русским языком.

Для этого лингвисты разработали специальный тест. Проводить его будут школьные учителя, преподаватели высших учебных заведений, аспиранты-филологи и волонтеры. Тестирование будет проходить два дня в школах и вузах.

Каждый тест касается определенного раздела языкознания.

После окончания испытания ответы участников будут переведены в электронный формат и отправлены на проверку в Донецкий республиканский институт дополнительного образования.

А узнать результаты можно будет 31 мая.

Напомним, именно русскому языку принадлежит огромная роль в истории Донбасса как части Русского мира. Его важность невозможно переоценить и в современный период, когда идёт процесс интеграции с Россией.