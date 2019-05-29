В ДНР стартовала акция "Я знаю русский язык"

В акции принимают участие местные школьники и студенты. Они смогут определить, насколько хорошо владеют русским языком.
Для этого лингвисты разработали специальный тест. Проводить его будут школьные учителя, преподаватели высших учебных заведений, аспиранты-филологи и волонтеры. Тестирование будет проходить два дня в школах и вузах.
Каждый тест касается определенного раздела языкознания.
После окончания испытания ответы участников будут переведены в электронный формат и отправлены на проверку в Донецкий республиканский институт дополнительного образования.
А узнать результаты можно будет 31 мая.
Напомним, именно русскому языку принадлежит огромная роль в истории Донбасса как части Русского мира. Его важность невозможно переоценить и в современный период, когда идёт процесс интеграции с Россией.