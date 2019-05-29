В Японии четыре человека погибли из-за аномальной жары

В Японии за неделю более двух тысяч человек были госпитализированы с тепловыми ударами, четверо местных жителей погибли. Об этом сообщила пожарная охрана страны, в ведении которой находится и служба скорой помощи.

Уточняется, что в больницах с 20 по 26 мая из-за аномальной жары оказались 2053 человека - это в четыре раза больше, чем неделей ранее. Что же касается погибших, то все они из разных районов Японии: префектур Аомори, Мияги, Осаки и Гуммы, пишет РИА Новости.

Резкий рост количества тепловых ударов вызван неожиданно наступившей жаркой погодой, охватившей большинство районов страны. Жара зафиксирована даже на самом северном острове Хоккайдо, где поставлен температурный рекорд весны - 39 градусов. По данным специалистов, подобная жаркая погода опережает среднегодовой график на два месяца.