В Иссык-Кульской области в рамках объявленной президентом КР Сооронбаем Жээнбековым программы "Год развития регионов и цифровизации страны" полным ходом идет реконструкция соцучреждений. За относительно короткий срок здесь либо уже сданы в эксплуатацию, либо находятся на стадии завершения около сотни объектов.

Туфельки для садика

Посещение отдаленных сел и малых городов практически во всех областях Киргизии вызывает двойственное чувство. Здесь многое еще напоминает о советском времени, что порождает легкую ностальгию. С другой стороны, навевают грусть разрушающиеся постройки, разбитые дороги, хмурые лица людей.

В курортной зоне Киргизии - Иссык-Кульской области - пансионатов, санаториев, домов отдыха более чем достаточно, чего не скажешь о детсадах, школах, больницах. Их не хватает просто катастрофически. Ситуация в лучшую сторону начала меняться полтора года назад. При финансовой поддержке Фонда развития Иссык-Кульской области стали появляться стадионы, детские и медицинские учреждения.

Один из таких объектов - детский сад в городе Балыкчи. Современное двухэтажное здание построено с нуля. В общей сложности на его возведение из средств фонда было потрачено более 32 миллионов сомов. Кое-что из своих резервов выделило региональное полпредство правительства КР.

- Раньше на этом месте был заросший кустарником пустырь, - рассказала местная жительница Луиза Ишеева. - У меня трое детей, и всех приходилось водить в детсад, который находился более чем в километре от дома. Транспорта у нас нет, добирались пешком. Зато повезло внучке, она будет ходить в новый садик.

Малышке Акинай Мирлановой, внучке Ишеевой, скоро исполняется три года. Узнав, что пойдет в садик, девчушка в ультимативной форме потребовала новые туфельки с бантиком.

- У нас еще не все готово, и чтобы успеть в срок, работаем с утра до ночи, - рассказала заведующая Гульжамин Алжанбаева. - Уже завезена мебель и посуда, мы повесили шторы, оформляем стены сценами из мультфильмов. Очень ждем, когда привезут пианино для музыкальных занятий.

В этом году еще в нескольких малых населенных пунктах области юные иссыккульцы пойдут в новые детские сады. В селе Жаркынбаева возведение дошкольного детского учреждения уже на стадии завершения. Более сотни ребятишек придут сюда уже этой осенью.

В Джеты-Огузском районе детсады открылись сразу в двух аилах - Ичке-Булан и Ак-Терек. Один рассчитан на 100, а другой на 60 мест.

- Мы ставили перед подрядчиками конкретные сроки выполнения работ, - рассказал главный специалист технического отдела фонда развития Иссык-Кульской области Куванычбек Усубалиев. - Кроме того, особое внимание уделяем качеству выполненных работ. Договор с компанией-подрядчиком составлялся так, что они несут ответственность за построенный объект и дают гарантию. Это в обязательном порядке.

Контролируют соблюдение необходимых норм и стандартов органы технадзора и архитектуры Иссык-Кульской области.

Результативный пас

Иссык-Кульская область - место проведения Всемирных игр кочевников, и, разумеется, отношение к спорту здесь трепетное. Причем местную молодежь привлекают не только его национальные виды. Особенно жаркими здесь бывают футбольные баталии. Местные фанаты знают по именам многих нападающих, защитников и голкиперов сборных команд практически всех стран мира, которые когда-либо принимали участие в мундиале или других крупных состязаниях.

В прошлом году в селах появилось несколько современных футбольных полей. Они находятся на балансе местных администраций, поэтому играть здесь можно бесплатно и абсолютно всем.

- Честно говоря, мы и не мечтали о собственном поле, да еще таком, - признался капитан юношеской команды села Бостери Анвар Загибаев. - Искусственное покрытие, разметка, ворота... Нам даже мячи подарили и форму. Мы с ребятами команду создали, а учитель физкультуры нас тренирует. Но он не профессиональный футболист, а нам очень хотелось, чтобы занятия проводил, например, такой наставник, как Александр Кристинин. Это тренер национальной сборной Киргизии по футболу. Понимаю, он очень занят, но, может быть, у него получится, и он приедет и проведет для нас несколько занятий.

Свое футбольное поле есть теперь и в селе Ак-Добо Джеты-Огузского района. Его возвели вместе с новой школой, которая рассчитана на 150 учеников. Здесь футболом увлеклись даже девочки. Кстати, они уже несколько раз приглашали сразиться с ними мальчишек, но те пока не дали утвердительного ответа.

Настоящим подарком для жителей села Кара-Таала Тонского района стал спортивный зал. Теперь здесь тренируются все от мала до велика - футбол, волейбол и даже аэробика. Последним видом спорта особенно увлекаются местные девушки.

- Мы по очереди переносим компьютер, подключаем к нему мобильный телефон и скачиваем тренировки по аэробике, - рассказала ученица местной школы Гулядна Мамбетакунова. - Правда, заниматься удается только два раза в неделю. Надо в школу ходить, да и родителям помогать. Зато мы можем приглашать на соревнования юношей и девушек из соседних сел.

На здоровье

Здравоохранение - еще одно социальное направление, которому здесь уделяют повышенное внимание. Иссык-Кульская областная объединенная больница считается одной из лучших в республике. Она первая, где начал работать проект "Цифровая медицина".

Совсем недавно здесь открыли объединенную лабораторию, которая оснащена самым современным оборудованием. Теперь пациентам не нужно ездить в Каракол за результатами анализов. Клинические исследования попадают сразу в электронную историю болезни.

- У нас во дворе стояло разрушенное строение времен Советского Союза, - рассказала заведующая Ирина Комиссарова. - Мы обратились в Фонд развития Иссык-Кульской области, и нам не только профинансировали ремонт здания, но и помогли с закупкой оборудования. Теперь проводить забор анализов и их исследование стало намного проще.

Кроме лаборатории, в больнице были закуплены четыре аппарата гемодиализа, в которых так нуждалось медицинское учреждение. Теперь очередь на проведение процедур по очистке крови больным сахарным диабетом уменьшилась почти вдвое.

Справка "РГ"



Фонд развития Иссык-Кульской области образован правительством Киргизии 10 декабря 1997 года. Бюджет организации формируется за счет перечисления средств компанией, разрабатывающей золоторудное месторождение Кумтор, в размере одного процента от валового дохода предприятия. Всего с 1997 по 2018 годы в фонд развития региона поступило более 3,7 миллиарда сомов. Средства, согласно официальным отчетам, направляются на решение социальных проблем и развитие инфраструктуры региона.

Комментарий

Алдаярбек Тойгоналиев, директор Фонда развития Иссык-Кульской области:

- Работа нашего фонда не раз подвергалась критике. Не буду говорить, что необоснованно. Определенная доля правды в нареканиях все же была. Допускаю, что недостатки в работе были, и в немалой степени они связаны с непрозрачностью работы фонда. Вот мы и решили не рассказывать, а показать наглядно, что сделали и что только планируем. Тесно сотрудничаем с полномочным представительством правительства в Иссык-Кульской области. Конечно, при распределении средств бывают споры, но мы все же добиваемся компромисса. Средства фонда распределяются между районами в соответствии с количеством жителей. За освоением финансов следит наблюдательный совет, состоящий из депутатов местных советов и представителей неправительственных организаций. Целевое расходование средств проверяет Счетная палата республики.