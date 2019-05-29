В Казахстане прошел юбилейный саммит Евразийского союза

В среду в Казахстане "евразийская пятерка" провела юбилейный саммит. Почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) лидеры единодушно выбрали первого президента Казахстана. Присвоить Нурсултану Назарбаеву такое звание предложил российский президент. На заседании Владимир Путин также сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.

На саммите в расширенном составе к главам России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении присоединились президенты Молдавии (государство-наблюдатель) и Таджикистана (почетный гость). "Нам еще есть над чем работать, мы это и делаем, - заявил Владимир Путин. - Безусловно, сегодня ЕАЭС - эффективное интеграционное объединение". "Интеграционные процессы стимулировали устойчивое развитие экономик всех наших стран, способствовали повышению качества жизни и благосостояния наших граждан", - констатировал он. Совокупный ВВП увеличился на 2,5 проц. до 2,2 тлрн долларов. Возрос и товарооборот с третьими странами - и это позитивный эффект объединения, убежден российский лидер.

"Мы выступаем за то, чтобы евразийская интеграция охватывала все новые и новые области, в том числе социальную и трудовую политику", - заявил Путин и рассказал о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза. "Будет неважно, где конкретно человек работал, главное, чтобы были документы, подтверждающие этот стаж", - пояснил он. "Евразийская интеграция работает и приносит реальный результат", - оценил российский президент и призвал продолжить курс на устранение нетарифных барьеров, облегчение бюрократической нагрузки на бизнес. Нужно стремиться к созданию крупных союзных корпораций, сказал он.

Расширяется круг внешнеторговых партнеров ЕАЭС. "Сегодня мы примем решение о подписании соглашения о зоне свободной торговли с Сербией. На финальной стадии переговоры по аналогичному документу с Сингапуром... Завершается ратификация временного соглашения с Ираном. Рассчитываем на столь же динамичную работу с Израилем, Египтом, Индией", - перечислил российский лидер. В ближайшее время вступит в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Путин заметил, что нужно также расширять связи с африканскими странами, и пригласил руководство Евразийской экономической комиссии в Сочи на форум "Россия - Африка" в октябре. Там руководство Евразийской экономической комиссии могло бы договориться о сотрудничестве с Африканским союзом.

Интеграционные процессы стимулировали устойчивое развитие экономик стран ЕАЭС

Нурсултан Назарбаев, уже выступая как почетный председатель ВЕЭС, заявил: "Мы все эти годы вместе работали с развала СССР, строили государства в непростых условиях, поддерживали друг друга. Я смею считать вас близкими надежными друзьями и сам хочу быть таким для вас". Назарбаев поблагодарил Путина за инициативу присвоения ему звания и всех - за поддержку этой идеи. "Надо оттолкнуться от повседневных трудностей и понять, что мы создали уникальный экономический союз на огромной территории. Можно гордиться быть в таком союзе", - сказал он, заметив, что "если мы нормально разберемся и будем работать", получится огромный рынок сбыта. Почетный председатель ВЕЭС предложил постоянно говорить чиновникам, связанным с таможенными делами, самим решать вопросы, а не выносить на уровень президентов, "не вставать в позу, не вставлять палки в колеса". "От этого зависит будущее союза", - считает он.

Назарбаев выдвинул идею "умной интеграции". "Нужно проанализировать, что мы импортируем, - сказал он и тут же ответил: - То, что мы все производим. А если посмотреть и поделиться? Туфли, ботинки, чулки, носки, костюмы, рубашки и даже продовольствие!". Почетный председатель ВЕЭС предложил создать в рамках комиссии группу, которая будет заниматься оперативными вопросами экономического сотрудничества. "Нужны проекты, объединяющие все страны", - заметил Назарбаев. Кроме того, нужна новая стратегия по завоевыванию рынка в условиях торговых войн, например, США и Китая. "Почему не встроиться в эту нишу и не предлагать наши товары?" - заметил он и предложил разработать "дорожную карту" до 2025 года с учетом этих и других инициатив. Еще первый президент Казахстана призвал наладить полноценное экономическое сотрудничество между ЕАЭС, ЕС, ШОС, а возможно, и АСЕАН. "Смысл нашего евразийского пространства - не закрыться, а сделать его более открытым", - сказал он.

"ЕАЭС еще слишком молод, но уже доказал свою эффективность и самостоятельность", - заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. "Впереди огромные перспективы", - сказал он. Но выразил настороженность, что темпы наращивания товарооборота в рамках союза замедляются, а с третьими странами растут.

Он призвал увеличить долю товаров, произведенных внутри союза, на общем рынке и отказаться от протекционизма на национальном уровне. "Нужны равные условия во всех сферах, включая энергетику", - сказал президент Белоруссии и предложил расширить полномочия Евразийской экономической комиссии в части противодействия введению барьеров.

"О евразийстве мечтали великие люди, - вспомнил киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков. - Князь Трубецкой, и Гумилев, и только Назарбаеву удалось их мечту воплотить". Жээнбеков посетовал на разрыв экономик стран ЕАЭС, что может негативно повлиять на интеграцию, и предложил создать орган по регулированию общего энергорынка, который готов разместить у себя.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что его страна придает особую важность расширению внешнеэкономических связей ЕАЭС и приложит все усилия, чтобы в этом году было подписано соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром.

За небольшой период времени ЕАЭС добился впечатляющих результатов, оценил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отметив стремление к тому, чтобы построить "большую и экономически сильную Евразию". "Год под председательством РФ был результативным для ЕАЭС", - оценил казахстанский лидер и пожелал успешного председательства Армении.

На полях саммита Путин провел ряд двусторонних встреч, в частности, с лидерами Белоруссии и Молдавии. Путин и Лукашенко решили поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по пути углубления интеграции в рамках Союзного государства до 21 июня.