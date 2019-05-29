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29.05.2019 05:07
Рубрика: В мире

Что на дороге дорого

В правительстве предложили изменить размеры штрафов за нарушения правил дорожного движения
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 115(7873)
Штрафы за нарушение правил дорожного движения с января 2019-го года выросли в среднем в три-пять раз. Фото: Пресс-служба правительства КР Штрафы за нарушение правил дорожного движения с января 2019-го года выросли в среднем в три-пять раз. Фото: Пресс-служба правительства КР
Штрафы за нарушение правил дорожного движения с января 2019-го года выросли в среднем в три-пять раз. Фото: Пресс-служба правительства КР
Штрафы за нарушение правил дорожного движения в республике могут снизить. По крайней мере, премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев поручил обсудить обоснованность и эффективность взимаемых c водителей сумм для "изменения их размеров в интересах граждан".

Глава правительства заявил об этом на заседании кабинета министров, на котором рассматривали работу системы фиксации нарушений ПДД "Безопасный город". По официальным данным, именно благодаря видеокамерам, установленным на перекрестках Бишкека, количество дорожно-транспортных происшествий в столице снизилось почти на четыре процента, а погибших и пострадавших в авариях стало меньше на 70 процентов.

Казалось бы, улучшение ситуации налицо. Однако есть один момент, который портит общую картину. По информации Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР, с начала полноценного запуска "Безопасного города" - с марта 2019-го - из 108 тысяч выписанных штрафов о нарушениях было оплачено чуть больше 48 тысяч (44 процента). Госбюджет получил 70 миллионов сомов, а мог бы минимум в два-три раза больше.

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В чем причины? Главная - в размерах штрафов. Они варьируются от одной до 17,5 тысячи сомов. Самые распространенные нарушения ПДД сегодня - езда с непристегнутыми ремнями безопасностями, нарушение правил разметки, лихачество, проезд на запрещающий сигнал светофора - с первого января 2019-го подорожали в среднем в три-пять раз. К примеру, выезд на встречную полосу теперь стоит 3000 сомов, а превышение скорости опустошит кошелек на сумму от 1000 до 7500 сомов. А вот за управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения придется заплатить 17,5 тысячи сомов.

При этом средняя заработная плата в Бишкеке, по данным Нацстаткома КР, сегодня составляет около 16 тысяч сомов. "Большинство согласно с тем, что за пьяное вождение должен взиматься огромный штраф. С этим никто не спорит. Но вот другие нарушения ПДД... В условиях переполненности столичных дорог, разметки отвратительного качества, хамства со стороны водителей тяжело, к примеру, не наехать на двойную сплошную, избегая столкновения с другим автомобилем. Но камеры-то в таком случае фиксируют тебя как нарушителя. Хотя ты всего лишь хотел уберечь свою машину от повреждения", - объяснили корреспонденту "РГ" республиканские эксперты по вопросам транспорта.

Учитывая все это и невысокую платежеспособность большинства киргизстанцев, автовладельцы не торопятся "гасить" квитанцию с фото допущенного нарушения. Не помогает даже 50-процентная скидка в случае оплаты в первые две недели после получения "письма счастья". Не пугает и ответственность, установленная законодательством. В частности, начисление пени на сумму штрафа и последующее принудительное исполнение постановления о его наложении. "Авось пронесет", - так думают люди. И пока, что интересно, так и есть. По крайней мере, громких случаев, к примеру изъятия движимого имущества за долги по штрафам, не было.

Но, по мнению экспертов, эту категорию неплательщиков нельзя назвать злостной. Гораздо большие проблемы в этом отношении доставляют собственники, владеющие автомобилями по доверенности.

В технических паспортах у них указаны данные других людей. Именно они, юридические, а не реальные хозяева десятков тысяч машин, получают штрафные квитанции. На эту актуальную тему "РГ" писала не раз. Все попытки государства решить проблему - в их числе снижение стоимости перерегистрации автомобилей - так и не принесли желаемого результата. В этом, кстати говоря, признался глава правительства КР.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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- В ходе реализации проекта "Безопасный город" возникают те или иные вопросы и спорные моменты. Это естественно. Так, граждане, ранее продавшие свои автомобили по доверенности, сейчас получают штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые совершили уже новые, фактические владельцы автотранспорта. Нужно раз и навсегда решить этот вопрос, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Но каким образом этот вопрос будет решаться, неизвестно. Один из возможных вариантов - возврат доверенности в список документов, необходимых для предъявления водителем по требованию инспектора. В прошлом году МВД КР выносило на общественное обсуждение соответствующий законопроект, однако что с ним стало в итоге, в ведомстве корреспонденту "РГ" объяснить затруднились.

Справка "РГ"

Согласно статье 342 Кодекса о нарушениях КР, штраф должен быть оплачен не позднее одного месяца со дня вручения постановления о его наложении, а в случае обжалования постановления - не позднее пятнадцати дней со дня получения им уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

В случае оплаты штрафа в течение пятнадцати календарных дней со дня получения постановления о наложении его размер уменьшается на 50 процентов.

При нарушении сроков оплаты, согласно статье 31-1, физическому лицу могут временно запретить управлять транспортным средством.

В случае отстранения водителя от управления транспортным средством уполномоченный орган в сфере внутренних дел доставляет транспортное средство для временного хранения на специализированную (штрафную) стоянку - до принятия решения по делу и устранения причины, послужившей основанием для отстранения от управления транспортным средством.

В мире экс-СССР Киргизия
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