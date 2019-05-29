В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов

Народная милиция Луганской народной республики предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков. Об этом проинформировал начальник пресс-службы ведомства Яков Осадчий.

По его словам, группа противника была отброшена на ранее занимаемые позиции, при этом диверсанты оставили на поле боя раненого. К тому времени, как его нашли медики, военнослужащий скончался.

Также Народная милиция сбила беспилотный летательный аппарат ВС Украины в районе боевых действий.

Накануне министерство обороны ЛНР заявило об ухудшении обстановки на линии разграничения с территорией, подконтрольной Киеву, было зафиксировано прибытие группы диверсантов в расположение ВСУ.

По словам Осадчего, их основной задачей является дестабилизация обстановки вблизи линии соприкосновения путем выведения из строя стратегических объектов.