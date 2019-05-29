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29.05.2019 20:56
Рубрика: В мире

В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов

Текст: Юрий Когалов

Народная милиция Луганской народной республики предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков. Об этом проинформировал начальник пресс-службы ведомства Яков Осадчий.

Фото: Artemis Dread/ Wikimedia.org
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По его словам, группа противника была отброшена на ранее занимаемые позиции, при этом диверсанты оставили на поле боя раненого. К тому времени, как его нашли медики, военнослужащий скончался.

Также Народная милиция сбила беспилотный летательный аппарат ВС Украины в районе боевых действий.

Накануне министерство обороны ЛНР заявило об ухудшении обстановки на линии разграничения с территорией, подконтрольной Киеву, было зафиксировано прибытие группы диверсантов в расположение ВСУ.

По словам Осадчего, их основной задачей является дестабилизация обстановки вблизи линии соприкосновения путем выведения из строя стратегических объектов.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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