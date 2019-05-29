На мероприятии с российской стороны выступит генеральный директор ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павел Негоица, с китайской - генеральный директор Медиакорпорации Китая Шень Хайсюн.
Сотрудничество Медиакорпорации Китая и "Российской газеты" продолжается уже много лет, начиная с 2010 года.
Объединенная аналитическая студия - это уникальный проект, позволяющий выйти на новый уровень взаимодействия журналистов, экспертов-аналитиков и редакторов Медиакорпорации Китая и "Российской газеты". Студия позволит наладить регулярное сотрудничество и будет содействовать лучшему пониманию среди коллег обеих стран.
Накопленный опыт освещения важных событий в контексте двусторонних отношений позволит коллегам из Медиакорпорации Китая и "Российской газеты" конструктивно выбирать темы для публикаций в "Российской газете" и совместных спецпроектах.
Объединенные усилия Медиакорпорации Китая и "Российской газеты" и в дальнейшем будут направлены на укрепление сотрудничества российских и китайских СМИ.
В настоящее время уже существует несколько проектов Медиакорпорации Китая и "Российской газеты". Речь идет как о журнале "Дыхание Китая", так и о новых форматах сотрудничества - создании специального проекта на сайте Российской газеты "Россия-Китай: события и комментарии", где ежедневно публикуются главные новости, касающиеся экономики, политики и культуры двух стран.