5 июня (среда) в 10:30 в медиацентре "Российской газеты" состоится церемония открытия Объединенной студии "Россия - Китай: события и комментарии".

На мероприятии с российской стороны выступит генеральный директор ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павел Негоица, с китайской - генеральный директор Медиакорпорации Китая Шень Хайсюн.

Сотрудничество Медиакорпорации Китая и "Российской газеты" продолжается уже много лет, начиная с 2010 года.

Объединенная аналитическая студия - это уникальный проект, позволяющий выйти на новый уровень взаимодействия журналистов, экспертов-аналитиков и редакторов Медиакорпорации Китая и "Российской газеты". Студия позволит наладить регулярное сотрудничество и будет содействовать лучшему пониманию среди коллег обеих стран.

Накопленный опыт освещения важных событий в контексте двусторонних отношений позволит коллегам из Медиакорпорации Китая и "Российской газеты" конструктивно выбирать темы для публикаций в "Российской газете" и совместных спецпроектах.

Объединенные усилия Медиакорпорации Китая и "Российской газеты" и в дальнейшем будут направлены на укрепление сотрудничества российских и китайских СМИ.

В настоящее время уже существует несколько проектов Медиакорпорации Китая и "Российской газеты". Речь идет как о журнале "Дыхание Китая", так и о новых форматах сотрудничества - создании специального проекта на сайте Российской газеты "Россия-Китай: события и комментарии", где ежедневно публикуются главные новости, касающиеся экономики, политики и культуры двух стран.