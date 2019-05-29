О путях России, особенно в трудные времена, можно рассуждать бесконечно долго. И такого рода размышления не чужды ни диванным философам, строчащим едкие комментарии в интернете, ни почетным докторам европейских университетов, которые в своих трудах с горечью подмечают глубокие истоки кризиса современности. Порой их вновь открывают спустя полвека.

Дмитрий Кончаловский-историк, юрист, почетный доктор Оксфорда.

В издательстве "Вторая литература" вышел сборник статей историка, юриста и почетного доктора Оксфордского университета Дмитрия Кончаловского "Пути России. Размышления о русском народе, большевизме и современной цивилизации". Кончаловский в своих убеждениях однозначен: аналогию мировому кризису середины ХХ века может составить лишь "появление христианства и падение античной цивилизации", однако если те события означали зарождение новой цивилизации, то ХХ век ознаменовал ее конец.

Сборник "Пути России", над которым историк работал в 1944-1949 годах, впервые был издан в 1969 году в Париже. В России он выходит только сейчас. Эмигрировавший в 40-х годах ХХ века Дмитрий Кончаловский "был невозможен" в СССР, потому что не скрывал неприязни к большевистской власти.

За границей судьба историка складывалась непросто: во время Второй мировой войны он оказался на оккупированной территории, затем - в лагере для перемещенных лиц Ди-Пи, а после окончания войны обосновался в Париже, где, как и многие эмигранты, прошел "испытание ненужностью". Эти настроения нашли отражение в книге "Воспоминания и письма", которая также была издана в Париже.

Его двоюродный внук режиссер Андрей Кончаловский рассказал о сборнике, впервые изданном в России, на встрече с читателями, которая состоялась в Книжном клубе Российского военно-исторического общества.

Андрей Кончаловский о крестьянском сознании:

- Меня потрясли мысли европейского русского, который с сожалением констатирует, что русскому человеку недоступно понятие свободы. Я многое почерпнул для того, чтобы понять русскую ментальность; тех русских, которые гениально описаны у Чехова. Фантастическое понимание природы русского крестьянского духа, который до сих пор царствует.

Можно спорить: большинство сейчас живет в городах. Но дело в том, какие приоритеты доминируют у русского человека. Социолог Мариано Грондона изучал типологию аргентинского сознания и определил иерархию главных для крестьянина приоритетов: узкий круг доверия - принцип "только свои", и отношения к капиталу, к собственности, которую нельзя нарастить, только перераспределить. Эти мысли можно применить и к нашему сознанию.

О пути России:

- Дмитрий Петрович в своей книге утверждает, что теории относительно присоединения России к Европе - иллюзии. Мысль, что мы можем стать Европой, согласно петровской идее, могла существовать. Но понятно, что Россия не станет Европой, а Европа не будет двигаться к России. Как говорил Олдос Хаксли: "Запад едет к пропасти на "роллс-ройсе", а русские - на трамвае". Сейчас видно, что мы не добрались еще допропасти. А если к ней приблизимся, то у нас, поскольку мы все же на трамвае, есть возможность немного отъехать назад.

Я думаю, мы вернемся к социализму. Но не к тому, который загонял крестьян в коллективизм, а к новой форме социализма. Потому что в этом русле развивалась наша ментальность: нам законы не так важны, нам справедливость важна. Закон не может быть справедливым, закон - это закон, его нужно выполнять. Но русские не следуют законам.

О смысле жизни:

- Один философ написал, что смысл жизни заключается в том, чтобы видеть и слышать. Видеть и слышать осмысленно может только человек. Спорить, доказывать, создавать свои гипотезы - в этом и есть смысл. Хотя искусство слушать нам очень не свойственно: мы перебиваем друг друга и не слушаем, а только ждем, когда можно говорить, уже придумав ответ.

О пользе дефицита:

- В советское время был дефицит информации, но при этом мы знали все. Читали, что попадалось под руку, знали весь самиздат... Сейчас - изобилие информации, а кто читает?

Дефицит воспитывает в человеке потребность, а обилие информации укорачивает память. Человеку, чтобы он оставался человеком, должно чего-то не хватать. Большая мудрость - ограничивать себя в чем-либо.

Искусство слушать нам очень не свойственно: мы перебиваем друг друга и не слушаем, а только ждем, когда можно говорить, уже придумав ответ

О русской буржуазии:

- Русский не создан для капитализма, потому что в нашем обществе не было буржуазии. Что такое буржуазия? Есть рынок - есть буржуазия. А рынка в России никогда не было, потому что не было излишков. У людей было только то, что отнимал князь и что надо было съесть. Нечего продавать - нет рынка. Буржуазия - не потребительская корзина: не "роллс-ройсы", Рублевское шоссе и дача на Лазурном берегу. Это основанная на личном богатстве политическая независимость.

Справка "РГ"

Дмитрий Петрович Кончаловский (1878-1952) - историк, юрист, доктор Honoris causa Оксфордского университета, младший брат художника Петра Кончаловского. Окончил историко-филологический факультет Московского университета, был слушателем в Берлинском университете, преподавал в Московском университете древнюю историю по специальности "История Рима". Участник Первой мировой войны. После окончания Второй мировой войны Кончаловский оказался в лагере для перемещенных лиц в районе Ганновера, откуда сумел выбраться во Францию, обосновался в Париже.