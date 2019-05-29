В СК РФ выяснят обстоятельства нападения на россиянина в Косове

Обстоятельства нападения на российского сотрудника миссии ООН Михаила Кранощекова в Косове будут выяснены после проверки следователями СК РФ, заявили в ведомстве. В СК убеждены, что во время задержания россиянина косовский спецназ грубо нарушал нормы международного права.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по факту инцидента, произошедшего с российским гражданином Михаилом Краснощековым, являющимся сотрудником миссии ООН в Косово (МООНК), начата доследственная проверка", - цитирует ТАСС заявление Следственного комитета.

Напомним, что инцидент произошел 28 мая: косовские полицейские вторглись в населенные преимущественно сербами муниципалитеты на севере края и арестовали россиянина, обладающего дипломатическим иммунитетом. Кроме того, ему были нанесены телесные повреждения.