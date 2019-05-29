До полумиллиарда сомов готовы выделить власти Киргизии на обеспечение населенных пунктов республики чистой питьевой водой. Увеличить финансирование пообещал глава республики Сооронбай Жээнбеков. С таким заявлением он выступил на форуме "Чистая вода для регионов", прошедшем в Бишкеке.

По словам президента КР, в ближайшие пять лет системы водоснабжения восстановят или отремонтируют в 24 городах и 248 селах страны. Водопроводы также проведут в 369 населенных пунктах, где ранее подобной инфраструктуры не было. Масштабная программа финансируется за счет как международных финансовых институтов, так и бюджета.

- В 2014 году для решения проблемы обеспечения населения чистой водой из республиканского бюджета выделялось 25 миллионов сомов, а в 2018 году эта сумма была увеличена до 250 миллионов, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. - Рассматривается возможность увеличения данной суммы до 500 миллионов.

Глава республики пояснил, что крупные вложения в создание или восстановление водопроводных сетей необходимы, поскольку от качества воды зависит как здоровье населения, так и туристическая привлекательность страны.

- Ежегодно в стране на борьбу с болезнями, которыми можно заразиться через питьевую воду, расходуется более 4,8 миллиарда сомов, - заявил он. - Трудно говорить о развитии экономики и туризма без решения проблемы обеспечения регионов чистой водой.

Кстати



По данным минздрава КР, ежегодно в республике регистрируется около 30 тысяч случаев острых кишечных заболеваний.