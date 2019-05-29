В США 130 человек пострадали из-за множественных торнадо

Торнадо обрушились на ряд штатов США. По данным национальной метеорологической службы, 14 торнадо зафиксированы в Индиане, 12 в Колорадо, девять в Огайо. Прошлась стихия по Айове, Небраске, Иллинойсу, Миннесоте и Айдахо.

В результате 130 человек получили ранения различной степени тяжести. Более 20 человек госпитализированы. Сообщается об одном погибшем - 81-летнем жителей Огайо.

По данным местных властей, стихия оставила без электричества около 68 тысяч жилых домов. Множество строений разрушены или серьезно повреждены, пишет "Интерфакс", ссылаясь на Associated Press.

Губернатор Огайо Майк Девайн объявил чрезвычайное положение в трех сильно пострадавших округах штата. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter: "Моя администрация полностью поддерживает людей великого штата Огайо, которые начинают очистку и восстановление".