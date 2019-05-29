В США один человек погиб и 12 пострадали в результате торнадо

Торнадо обрушился во вторник на город Селина (штат Огайо). Жертвой стихии стал один человек. По информации мэра Джеффри Хезела, 81-летний мужчина погиб в своем доме, на который упал унесенный торнадо автомобиль.

Еще не менее 12 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает ТАСС, ссылаясь на телекомпанию NBC. Разгул стихии нанес городу значительный ущерб: нарушены линии электропередачи и подачи газа, разрушены жилые дома, повалены деревья. Для очистки одной из трасс от завалов мобилизована даже снегоуборочная техника.

Ранее, 25 мая, торнадо обрушился на город Эль-Рино (штат Оклахома). Там погибли шесть человек и около ста получили ранения. По оценке мэра города Мэтта Уайта, без жилья остались несколько сотен человек.