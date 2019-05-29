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29.05.2019 17:00
Рубрика: Власть

Диагноз - тюрьма

В Уголовном кодексе появится статья за помехи в работе медикам
Текст: Владислав Куликов
Правительство России подготовило новую редакцию законопроекта, вводящего наказание за препятствия медикам в работе. Если кто-то помешал медикам вовремя прибыть к больному, то придется отвечать по закону. Возможно - даже сесть в тюрьму.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Сейчас Госдума готовит ко второму чтению инициативу, вводящую в Уголовный кодекс новую статью: "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи". Правительство подготовило свои предложения по окончательной редакции проекта. "Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи", если в итоге был причинен тяжкий вред здоровью больного, будет наказываться сроком до двух лет. Если же из-за опоздания медиков случилась трагедия, виновнику будет грозить до четырех лет лишения свободы.

Фото: Сергей Михеев.
Модернизированы правила организации медицинской помощи

"Инициатива направлена на защиту медиков и в первую очередь их пациентов, - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Уголовный кодекс дополняется статьей, наказывающей за воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Она будет распространяться на любые помехи, не связанные напрямую с насилием и повлекшие вред. Например, если врачей не пустили к больному, закрыв дверь; не дали проехать "скорой помощи" во дворе, и она опоздала к больному, это тоже будет расцениваться как преступление. А если в отношении медиков применялось еще и насилие, то виновным будет инкриминировано несколько статей УК. Обвинения будут предъявлены и в создании помех, и в причинении вреда медикам".

В свою очередь адвокат Виктория Данильченко согласна с тем, что необходимость данных поправок давно назрела, нападения на медиков, по ее словам, происходят все чаще.

Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума Правительство Уголовное законодательство
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