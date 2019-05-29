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29.05.2019 20:18
Рубрика: В мире

Больше тысячи процентов

В Венесуэле опубликовали данные о ВВП и инфляции
Текст: Сергей Новиков
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
После четырех лет полного молчания Центральный банк Венесуэлы опубликовал официальную экономическую статистику страны. Цифры подтверждают бедственное положение экономики Боливарианской Республики.

В докладе указывается, что в 2018 году инфляция достигла 130060 процентов. Росли цены и раньше - в 2017 году на 862 процента, а в 2016-м - на 274. Вряд ли можно ждать существенного выправления этой статистики и в этом году. Лишь за первые четыре месяца накопленная инфляция уже составила 1047 процентов.

Фото: REUTERS
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Не лучше обстоят дела и с падением нацпроизводства. С 2013 года ВВП Венесуэлы сократился более чем вполовину - на 52 процента. Во многом причина непрекращающегося в последние годы падения - сокращение объемов экспорта нефти, главного источника валютных доходов Каракаса. Статистика Центробанка свидетельствует о том, что в 2018 году нефти экспортировали на 29,8 миллиарда долларов, тогда как в 2014 году - почти на 72 миллиарда. Соответственно снижаются и импортные закупки. Если в 2013 году Венесуэла импортировала товаров на 57 миллиардов долларов, то в 2018-м - лишь на 14,8. Признал Центробанк и фактическое уничтожение целого ряда отраслей экономики. Так, строительный сектор с 2013 по 2018 год сократился на 95 процентов, промышленное производство - на 76 процентов, торговля и банковский сектор - на 79 процентов. Появление новой статистики во многом связывают с мощным давлением на Венесуэлу со стороны МВФ, который за отсутствие статистики даже пригрозил Венесуэле лишить ее права на распоряжение специальными правами заимствования.

В мире Южная Америка Венесуэла
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