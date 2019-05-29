В среду в "Российской газете" состоялась презентация новой книги политического обозревателя "РГ" Валерия Выжутовича "Между тем". Книга вышла в издательстве "АИРО-XXI" и сложилась из интервью, которые в течение последних нескольких лет публиковались в "Российской газете".

- Я стараюсь спрашивать только о том, о чем можно спросить только этого человека и только сейчас, - говорит автор. - Я ищу тему. Чаще всего ее и искать не надо - она носится в воздухе. Остается выбрать нужного собеседника - того, с кем эта тема приобрела бы необходимую остроту, прозвучала всерьез, не была бы опошлена.

- По какому принципу вы отбираете себе собеседников?

- Я не беру интервью у тех, кто мне неинтересен, несимпатичен и всячески чужд. Превращать диалог в поединок, загонять собеседника в угол, ставить его в положение ужа на сковородке - это не по мне. К тому же такой хлеб интервьюера я считаю легким.

Поздравить автора с выходом книги пришли руководитель Международного совета Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов, художники Елена Шурлапова и Ахмед Мусин, драматург Александр Гельман, кардиолог Юрий Бузиашвили, журналист и политический эксперт Андрей Колесников, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак, государственный деятель Наталия Дементьева, режиссер-документалист Тофик Шахвердиев, бывший политик Николай Травкин, генеральный директор торгового дома книги "Москва" Марина Каменева.

"Нет ничего важнее красного словца. И что же делает Валерий Выжутович? Валерий Выжутович всех провоцирует на это красное словцо. Но не на то, которое "не пожалеет и отца", а прекрасное, остроумное, нестандартное слово", - поделился один из героев новой книги Дмитрий Бак. А издатель Геннадий Бордюгов уверен, что труды Валерия Выжутовича через 10-20 лет будут замечательным источником о нашей эпохе и ее героях - настолько актуальны, интересны и важны его собеседники.

"Валерий Выжутович - один из последних интервьюеров, в чьих работах я не вижу ангажированности. И если раньше мне хотелось бы увидеть книгу Валерия Викторовича не о политике, а о его размышлениях о философии жизни, то потом я подумал, что этот интервьюер и без того раскрывается в беседах - через своих героев", - рассказал журналист Андрей Колесников и заметил, что на дружеских встречах с автором и героями книги "чувствуешь себя как среди старых партийных товарищей".

В презентации также приняли участие друзья и коллеги автора Татьяна Ивкина, Константин Смирнов. Валерия Выжутовича поздравили с выходом книги и его студенты с факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.

Презентация продолжалась в течение часа и завершилась дружеским фуршетом. Книга уже продается в столичных магазинах "Москва", "Библиоглобус", "Московский дом книги на Новом Арбате".