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29.05.2019 19:32
Рубрика: Спорт

Остались с нулем

"Витесс" Слуцкого не попал в еврокубки
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
В ответном матче финала плей-офф голландского чемпионата за право сыграть в Лиге Европы в новом сезоне "Витесс" Леонида Слуцкого уступил "Утрехту" (0:2), который тренирует бывший рулевой российской сборной и "Зенита" Дик Адвокат. Первая встреча завершилась вничью 0:0.

По словам Леонида Викторовича, его команде не хватило свежести.

Фото: REUTERS
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- Было сложно. Для подготовки к плей-офф нужно время, но мы провели 16 матчей за шесть дней. Это был очень долгий сезон. У нас было много травм, в перерыве пришлось произвести две замены. Вышли ребята, которые не тренировались или сыграли впервые. В общем, мы выглядели уставшими, - объяснил Слуцкий.

В свою очередь, Адвокат намекнул, что может завершить тренерскую карьеру грядущим летом.

- Это был отличный способ уйти из футбола. Конечно, еще есть шанс, что я останусь. Все возможно. Посмотрим, как все сложится, - подчеркнул Адвокат.

Спорт Футбол Лига Европы
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