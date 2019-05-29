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29.05.2019 18:55
Рубрика: Власть

Помогут советом

Адвокаты по всей стране проведут бесплатные консультации
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(7874)
Всероссийский день бесплатной юридической помощи "Адвокаты - гражданам" пройдет 31 мая.

Как рассказали в Федеральной палате адвокатов, акция приурочена к Дню российской адвокатуры. В последний день мая каждый гражданин сможет безвозмездно обратиться за консультацией адвоката по вопросам гражданского, земельного, трудового, семейного, налогового, предпринимательского, уголовного и иных отраслей права.

Как сообщается, необходимая информация о том, куда можно обратиться в рамках акции, будет опубликована на сайтах адвокатских палат регионов. Именно там надо искать адреса приема, уточнять время, когда можно прийти.

Фото: istockphoto.com
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Напомним также, что во многих регионах действуют постоянные программы бесплатной помощи, финансируемые местными властями. В рамках таких программ правовую помощь получают отдельные категории граждан, в основном неимущие.

Как рассказывают эксперты, чаще всего граждан волнуют вопросы собственности, жилищного и земельного права, социального обеспечения, семейных правоотношений, по защите прав потребителей и трудовым спорам.

Часто граждане в рамках программ бесплатной помощи просят, чтобы им разъясняли права на получение бесплатных социальных услуг, материальной помощи, ремонт и газификацию жилья.

В некоторых регионах предлагают выделить адвокатам, работающим по программам бесплатной помощи, специальные помещения в МФЦ для приема граждан.

Власть Право
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