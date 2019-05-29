Всероссийский день бесплатной юридической помощи "Адвокаты - гражданам" пройдет 31 мая.

Как рассказали в Федеральной палате адвокатов, акция приурочена к Дню российской адвокатуры. В последний день мая каждый гражданин сможет безвозмездно обратиться за консультацией адвоката по вопросам гражданского, земельного, трудового, семейного, налогового, предпринимательского, уголовного и иных отраслей права.

Как сообщается, необходимая информация о том, куда можно обратиться в рамках акции, будет опубликована на сайтах адвокатских палат регионов. Именно там надо искать адреса приема, уточнять время, когда можно прийти.

Напомним также, что во многих регионах действуют постоянные программы бесплатной помощи, финансируемые местными властями. В рамках таких программ правовую помощь получают отдельные категории граждан, в основном неимущие.

Как рассказывают эксперты, чаще всего граждан волнуют вопросы собственности, жилищного и земельного права, социального обеспечения, семейных правоотношений, по защите прав потребителей и трудовым спорам.

Часто граждане в рамках программ бесплатной помощи просят, чтобы им разъясняли права на получение бесплатных социальных услуг, материальной помощи, ремонт и газификацию жилья.

В некоторых регионах предлагают выделить адвокатам, работающим по программам бесплатной помощи, специальные помещения в МФЦ для приема граждан.