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29.05.2019 10:07
Рубрика: Общество

Выгорание на работе официально признано болезнью

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На Всемирной ассамблее здравоохранения, высшем руководящем органе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая проходила 20-28 мая в Женеве, синдром эмоционального выгорания официально признан болезнью. Таким образом, ВОЗ поставила точку в многолетних дебатах экспертов по этой проблеме.

Теперь широко распространенное состояние стресса будет определяться как "синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться". Отныне выгорание на работе указано с этим описанием в каталоге Международной классификации болезней (МКБ-11), новая редакция которого состоит из 55 000 заболеваний, симптомов и причин травм.

Фото: pixabay.com
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Таким образом, включение синдрома выгорания с кодом QD85 в МКБ-11 является основанием для наблюдения у специалиста и получения медицинской помощи.

Эксперты в области здравоохранения видят три аспекта заболевания: чувство истощения, усиление психической отрешенности или негативное отношение к своей работе и снижение производительности труда. ВОЗ указывает, что термин "выгорание" следует использовать только в профессиональном контексте, а не для "описания опыта в других сферах жизни".

Классификационный список МКБ впервые пересмотрен за последние почти 30 лет и вступает в силу 1 января 2022 года. По сравнению с 14400 заболеваниями, перечисленными в МКБ-10, одиннадцатый каталог пополнился новыми болезнями, среди которых - навязчивое сексуальное поведение и зависимость от видео или азартных игр в интернете.

А вот трансгендерность специалисты ВОЗ переместили "из раздела психических расстройств МКБ в раздел состояний, имеющих отношение к сексуальному здоровью".

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