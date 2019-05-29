Права

Платят ли студенту из России стипендию в белорусском вузе?

"Может ли мой сын, гражданин России, рассчитывать на стипендию в белорусском вузе? Предоставят ли ему общежитие при поступлении на бюджет? Анна Терехова, Брянск".

- Российские абитуриенты могут поступать на бюджетные отделения белорусского вуза по результатам централизованного тестирования, то есть на равных условиях с гражданами Беларуси. В таком случае они получают все права студентов, которые учатся за счет бюджета. Это значит, что в случае зачисления на учебу вашему сыну будут выплачивать стипендию, которая рассчитывается так же, как и для его белорусских однокурсников. Кроме того, за хорошую учебу и активное участие в общественной жизни вуза стипендия может быть заметно увеличена: здесь последнее слово за руководством университета. На общих правах претендует российский студент-бюджетник и на место в общежитии.

Доплаты

За какие госнаграды в Беларуси положены доплаты к пенсии?

"Мой отец живет в Беларуси. За помощь в ликвидации последствий землетрясения в Армении в 1989 году был награжден орденом Почета. Хотел бы узнать следующее: положены ли какие-либо доплаты в Беларуси к пенсии гражданам, награжденным государственными наградами? Андрей Мурашкин, Московская область".

- Согласно статье 68 Закона от 17 апреля 1992 года "О пенсионном обеспечении", в стране монетизируются ордена и медали за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны. Награжденным положена доплата - 50% минимального размера пенсии по возрасту.

Кроме того, отдельным категориям граждан устанавливаются пенсии за особые заслуги. Речь идет о награжденных орденами Отечества трех степеней, "За службу Родине" трех степеней, Трудовой Славы трех степеней и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней. Пенсия за особые заслуги положена еще и тем, кто награжден тремя и более орденами Беларуси или СССР. Орден Почета, которым ваш отец был награжден по указу Президиума Верховного Совета СССР, к перечисленным наградам не относится. Следовательно, к сожалению, нет и оснований для надбавки к пенсии.

Правила

На каком расстоянии от границы соседского участка можно высаживать деревья?

"Мы переехали в Беларусь из Псковской области. Купили дом в небольшом городе Витебской области. Однако никак не можем найти общий язык с соседями. Они постоянно обрезают ветви старой яблони, которая растет неподалеку от общей границы между нашими участками. Было пушистое, красивое дерево, а теперь просто обрубок какой-то. Что делать? Семья Малышевых".

- Как выяснили в местном райисполкоме, семья Малышевых приобрела дом с земельным участком, на котором вплотную к ограждению между смежными земельными наделами растет старая яблоня. Ее ветви на несколько метров свисают на соседский участок. Согласно техническому кодексу установившейся практики, утвержденному приказом Минстройархитектуры в ноябре 2008 года, растения высотой более 3 метров следует размещать на расстоянии не менее 3 метров от границы смежного участка. То есть теоретически яблоня не должна расти вплотную к забору соседа.

Однако в данном случае норма технического кодекса установившейся практики неприменима, поскольку речь идет о старой усадебной застройке, которая формировалась в то время, когда таких нормативов не было. Значит, обязать вас спилить старую яблоню никто не вправе. Более того, деревья, которые растут на земельных участках, находящихся в частной собственности граждан, по Закону "О растительном мире", также являются их собственностью. Если соседи каким-то образом посягают на вашу собственность, то спор следует разрешать в суде. Подать иск о возмещении ущерба. Но надо учитывать возможные нюансы: соседи также могут предъявить иск о компенсации вреда. Ветки вашей яблони могут затенять их грядки.

Медицина

Может ли неработающий белорус получить полис ОМС в России?

"Собираюсь переезжать в Россию к мужу. Недавно перенесла гипертонический криз, поэтому трудоустраиваться не буду. Если понадобится медицинская помощь, окажут ли мне ее? Необходим ли для этого страховой полис и может ли неработающий белорус его получить? Валентина Прохорова".

- Чтобы пользоваться всеми правами, как и россияне, у вас должно быть в России легальное положение. В противном случае вы имеете право только на получение скорой медпомощи и медпомощи в случае возникновения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Если вы находитесь в России временно, но работаете по трудовому договору, то имеете право оформить полис ОМС. Если не работаете, но у вас есть вид на жительство в России, то также имеете право на оформление полиса ОМС, и вам окажут бесплатно медицинскую помощь, так же как и россиянину в рамках медицинской страховки.