Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента. Об этом проинформировал представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

"Зеленский, как и обещал в предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную Раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента с поста - импичменте", - отметил Зеленский.

Примечательно, что это уже второй подобный документ, внесенный сегодня в Раду. Первый зарегистрировал представитель партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. "Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внес свой законопроект об импичменте", - заявил депутат.

Существующая в настоящее время процедура отстранения президента от власти крайне запутанная. Объявить импичмент можно лишь в случае госизмены или иного подобного преступления. При этом в Раде создается специальная комиссия, которая принимает решение о выдвижении обвинений, которые в свою очередь должен подтвердить Верховный суд.