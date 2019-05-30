Подмосковные "Химки" стали вторым финалистом баскетбольной Единой лиги. Соперником подопечных Римаса Куртинайтиса в главной серии сезона станет действующий чемпион турнира ЦСКА. Первые матчи финала пройдут на площадке армейского клуба 5 и 7 июня.

Впрочем, независимо от того, как завершится финальная серия, одну задачу на сезон "Химки" уже выполнили. Как финалист Единой лиги подмосковная команда в следующем сезоне будет представлять Россию в главном клубном турнире Старого Света Евролиге вместе с ЦСКА, не так давно завоевавшим чемпионский титул и здесь.

Что касается полуфинала, в нем "Химки" сломили отчаянное сопротивление казанского УНИКСа. После поражения в первом матче противостояния подмосковная команды выиграла три встречи подряд. Решающая, четвертая по счету игра стала в этой серии самой зрелищной и завершилась со счетом 92:91.

- Если говорить откровенно, то я очень рассчитывал на сегодняшнюю победу, - признался на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. - Я пытался донести до игроков, что вернуться в Казань еще на один матч - очень сложный вариант. Рад, что нам удалось избежать такой необходимости. Поначалу игра пошла не так, как мы надеялись, но все равно мы смогли переломить ход встречи и большими усилиями довели ее до победы, что дает нам право сыграть в Евролиге на будущий сезон. Это по заслугам. Однако сезон еще не закончен. Мы одержали очень большую победу, но, как говорил мой товарищ, темнеет, но еще не вечер.

По традиции, одним из главных действующих лиц встречи стал лидер "Химок" Алексей Швед. Начало матча для снайпера не задалось, но в ключевой момент во многом благодаря попаданиям Шведа "Химки" сумели взять игру под контроль. После матча Леша охотно поделился эмоциями с журналистами.

Что чувствуете, пробившись в финал Единой лиги?

Алексей Швед: Мы очень рады. Знали, что они будут лучше играть, чем в предыдущих матчах. Вначале они действовали очень хорошо, вышли вперед. Потом мы собрались.

Почему начало игры получилось таким трудным?

Алексей Швед: Тяжело настраиваться, когда в предыдущем матче обыгрываешь ту же команду с преимуществом больше чем в 20 очков.

Вам не показалось, что УНИКС подчас действовал излишне грубо?

Алексей Швед: Они очень грязно и жестко играли всю серию. Били исподтишка. Но это такой жесткий баскетбол, который должен быть в плей-офф. Думаю, такой баскетбол всем нравится. И зрителям, и самим игрокам. УНИКСу респект, они бились отлично. Ну а мы будем готовиться к финалу.

Алексею Шведу за больше чем 20 очков в каждом матче тоже респект?

Алексей Швед: Это общекомандное дело. Мне ставят отличные заслоны, к примеру. Это общая заслуга, мы играем в командный баскетбол, у нас много результативных передач.

Показалось, что в последнем матче с УНИКСом игроки "Химок" чересчур эмоционально общались между собой, чего раньше не было...

Алексей Швед: Мы друг другу всегда подсказываем. Даже если громко начинаем кричать друг на друга, все понимают, что это не со зла, это эмоции. Просто хочется быстрее донести какую-то мысль, потому что иногда теряется концентрация. Ко мне тоже подходят, подсказывают.

Эмоций на финал хватит?

Алексей Швед: Хватит. Сейчас отдохнем несколько дней, потому что была очень тяжелая серия. И будем готовиться к финалу.

Между тем "Химки" сохранили место в Евролиге на следующий год...

Алексей Швед: Это отлично. Попадание в Евролигу было одной из наших задач. А на финал будем настраиваться. Хочется там побиться.

Что нужно, чтобы победить ЦСКА в финале?

Алексей Швед: Надо отдохнуть для начала.

Можно сказать, что выход в финал Единой лиги скрасил неудачное выступление в Евролиге?

Алексей Швед: Да мы нормально играли, просто у нас было очень много травм. Полным составом в Евролиге мы сыграли разве что первые две игры. Если бы мы играли оптимальным составом, без травм, был бы совсем другой результат.