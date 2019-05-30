Ассоциация юристов России проведет 31 мая Единый день оказания бесплатной юридической помощи.

В ассоциации подчеркнули, что, как и прежде, день бесплатной юридической помощи пройдет в тесном сотрудничестве с адвокатскими и нотариальными палатами, органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими клиниками при вузах и юридическими компаниями.

Одной из главных тем в этот день станет защита прав участников долевого строительства. Помощью дольщикам задачи дня не ограничиваются. Пункты бесплатных консультаций будут открыты по всей стране для помощи по любым правовым вопросам. Получить бесплатную правовую консультацию можно будет в более чем 1,5 тысячи центрах бесплатной юридической помощи по всей стране.

Общественные приемные, центры бесплатной юридической помощи и юридические клиники будут работать с 9 утра до 18 часов без перерыва на обед, с посменным составом юристов-консультантов. Адреса общественных приемных можно уточнить в региональных отделениях ассоциации.

В предыдущий единый день бесплатной правовой помощи 22 марта было обработано свыше 20 тысяч обращений граждан. Наибольшее количество обращений поступило по семейным, наследственным, жилищным вопросам, проблемам гражданского права и социального обеспечения.

Всем обратившимся была предоставлена первичная юридическая консультация, а при необходимости - и практическая помощь при составлении документов.